Le frasi sulle maschere possono essere molto utili, soprattutto per lanciare frecciatine: vediamo quali sono quelle più pungenti.

Non solo a Carnevale, le frasi sulle maschere possono essere utilizzate ogni giorno dell’anno. D’altronde, il vecchio e caro Luigi Pirandello diceva: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti”. Vediamo, quindi, quali sono gli aforismi a tema più pungenti di sempre.

Frasi sulle maschere: quelle più pungenti

Tante maschere e pochi volti: ma frase fu più azzeccata. Oggi come non mai, siamo circondati da persone che mostrano un volto, ma in realtà sono tutt’altro. In amore, in amicizia, sul lavoro e in ogni altro ambito della vita, si fa davvero fatica a trovare un briciolo di sincerità. Pertanto, vale la pena dare uno sguardo alle citazioni a tema e, magari, utilizzarle per lanciare una frecciatina a coloro che ci hanno ferito. Di seguito una selezione di frasi sulle maschere della gente:

C’è una maschera per la famiglia, una per la società, una per il lavoro, e quando stai solo resti nessuno. (Luigi Pirandello);

Tutta la vita umana non è se non una commedia, in cui ognuno recita con una maschera diversa, e continua nella parte, finché il gran direttore di scena gli fa lasciare il palcoscenico. (Erasmo da Rotterdam);

Viviamo in un mondo dove domina la virtualità, un mondo di maschere, apparenza e finzione. Il grande scopo della vita è trovare di nuovo la realtà. (Fabrizio Caramagna);

Il mondo è un vasto teatro in cui ognuno interpreta la sua parte con la maschera sul naso. (Axel Oxenstierna);

Nessun uomo può, per un tempo considerevole, portare una faccia per sé e un’altra per la moltitudine, senza infine confonderle e non sapere più quale delle due sia la vera. (Nathaniel Hawthorne);

Sappiamo quanto può essere pericolosa una maschera. Tutti diventiamo quello che facciamo finta di essere. (Patrick Rothfuss);

Il mentitore a cui si ritira la propria maschera prova la stessa indignazione che se l’avessero sfigurato. (Jean Rostand);

L’uso, comune a tutte le lingue europee, della parola persona per indicare l’individuo umano è, senza saperlo, pertinente: persona significa, infatti, la maschera di un attore, e in verità nessuno si fa vedere com’è; ognuno, invece, porta una maschera e recita una parte. (Arthur Schopenhauer);

Ogni uomo ha tre personalità: quella che mostra, quella che è e quella che crede di avere. (Alphonse Karr);

A volte le persone portano con tale perfezione la maschera che si sono imposte, da finire col diventare davvero ciò che volevano apparire. (William Somerset Maugham);

L’uomo è meno sé stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera, e vi dirà la verità. (Oscar Wilde);

Ogni falsità è una maschera, e per quanto la maschera sia ben fatta, si arriva sempre, con un po’ di attenzione, a distinguerla dal volto. (Alexandre Dumas padre);

Amo le cose vere. Non amo le parrucche. Figuriamoci le maschere! L’unica maschera concessa nella vita è nascondere il proprio dolore dietro un sorriso per non perdere la propria dignità. (Alda Merini);

Il male non sa cosa sia il male finché qualcuno non gli strappa la maschera del bene. (Clara Sanchez);

Se potessero levarsi la maschera tutti ad un tratto, udreste che risata! (Antonio Fogazzaro);

Durante il Carnevale, l’uomo mette sulla propria maschera un volto di cartone. (Xavier Forneret);

Non sai che giungerà l’ora della mezzanotte in cui ognuno dovrà smascherarsi? Credi che si possa sempre scherzare con la vita? Credi che si possa di nascosto sgattaiolar via un po’ prima della mezzanotte per sfuggirla? (Søren Kierkegaard).

Aforisma maschera: ce n’è per tutti i gusti

Le frasi sulle maschere di Carnevale, così come quelle che tante persone indossano ogni giorno, sono pungenti. Bisogna saper cogliere il vero significato e non soffermarsi solo sulle semplici parole. Non sono mai banali, ma nascondono un mondo:

Tra le messe in scena della vita, la più patetica (e forse anche tragica) è l’ostentazione di ciò che non si è. (Fabrizio Caramagna);

Una faccia di bronzo è una gran cosa da mostrare al mondo, ma di tanto in tanto, quando sei solo e non hai pubblico intorno, devi, penso, toglierti la maschera, nient’altro che per respirare. Altrimenti, credo proprio che soffocheresti. (Oscar Wilde);

In ogni situazione ciascuno assume un contegno e un atteggiamento esterno per sembrare come vuole che lo si creda. Perciò si può dire che il mondo è composto soltanto da maschere. (François de La Rochefoucauld);

Le persone non cambiano. Cambiano solo le maschere che indossano (Ama H. Vanniarachchy);

Dopo tutto, una bugia cos’è? Nient’altro che la verità in maschera. (Lord Byron);

Gli ipocriti più miti sono anche i più temibili. Le maschere di velluto sono sempre nere. (Victor Hugo);

Devo fabbricarmi un sorriso, munirmene, mettermi sotto la sua protezione, frapporre qualcosa tra il mondo e me, camuffare le mie ferite, imparare, insomma, a usare la maschera. (EM Cioran);

Ci sono molte persone nel mondo, ma tuttavia ci sono più volti, perché ognuno ne ha diversi. (Rainer Maria Rilke);

Sul piano etico il culo è più onesto della faccia, non inganna, non è maschera ipocrita. (Tinto Brass);

La vita, qua, schiaccia il piede a uno; cava là un occhio a un altro… Gamba di legno, occhio di vetro, e avanti! Ciascuno si racconcia la maschera come può la maschera esteriore. Perché dentro poi c’è l’altra, che spesso non s’accorda con quella di fuori. E niente è vero! (Luigi Pirandello);

Quando mi metto la maschera sbagliata, si vede il mio vero volto (Karlos Linasazoro).

Le citazioni maschera, ovviamente, non finiscono qui. Fin dalla notte dei tempi, autori noti e anonimi, hanno utilizzato aforismi a tema per parlare di quelle strane creature che sono gli umani.

