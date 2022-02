Patto Atlantico: la storia dell’alleanza occidentale, i paesi che ne fanno parte e la differenza con la Nato.

Tra l’eredità della Seconda guerra mondiale, tanto sanguinosa e dolorosa per il mondo intero, quanto non definitiva per stabilire nuovamente la pace globale, vi fu la nascita della tensione tra Stati Uniti e Unione Sovietica, due superpotenze che per decenni si divisero l’influenza sul mondo in quella che è passata alla storia come la guerra fredda. Di fronte, non solo USA e URSS, ma anche i Paesi che sottoscrissero alleanze con le due superpotenze: quelli del Patto Atlantico e quelli del Patto di Varsavia. Ma cos’è stato e cos’è davvero il Patto Atlantico, chi ne fa parte, e qual è la sua differenza con la Nato? Proviamo a fare chiarezza.

Trattato alleanza atlantica: la storia del patto

All’indomani del Secondo conflitto mondiale, con la sconfitta della Germania di Hitler, l’Europa, che era stata il teatro principale di un conflitto vissuto con grande dolore in buona parte del mondo, si trovò nelle macerie. In queste circostanze, due erano le potenze che più di ogni altra potevano porsi in una posizione di favore nei confronti del resto del mondo: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Ma i rapporti queste due superpotenze, che pure avevano combattuto insieme durante il conflitto, fin da subito si dimostrò complicato. Troppe le divergenze di ideali e interessi. Due forze del genere non potevano far altro che contrapporsi.

bandiera europa bruxelles

In uno scenario di grande tensione internazionale, con il timore che da un momento all’altro un nuovo conflitto potesse generarsi, gli Stati Uniti e molti Paesi sotto la sua influenza decisero di unirsi in un nuova nuova alleanza formale, il Trattato del Nord Atlantico, passato alla storia come Patto Atlantico. Di cosa si trattava? Di un trattato esclusivamente difensivo, che portò alla nascita della Nato e a quel blocco occidentale protagonista del periodo della guerra fredda, opposto al blocco orientale, formato dall’URSS e dai paesi del Patto di Varsavia (siglato sei anni più tardi, nel 1955).

I Paesi dell’Alleanza Atlantica

La firma del Patto Atlantico avvenne a Washington il 4 aprile 1949. All’alleanza aderirono non solo i paesi con sbocchi sull’Oceano Atlantico, ma anche altri Paesi sotto l’influenza americana, come l’Italia. La ratifica avvenne con una votazione nel luglio dello stesso anno. Oltre agli Stati Uniti e alle già citate, entrarono fin da subito il Regno Unito, il Canada, la Francia, il Portogallo, i Paesi Bassi, il Belgio, il Lussemburgo, la Danimarca, l’Islanda e la Norvegia.

Canada

Sono entrati solo in un secondo momento Grecia e Turchia (nel 1952), Germania Ovest (nel 1955), Spagna (nel 1982), Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria (nel 1999), Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Slovenia (nel 2004), Albania e Croazia (nel 2009), Montenegro (nel 2017) e Macedonia del Nord (nel 2020).

A rendere di fondamentale importanza sul piano militare il Patto Atlantico è l’articolo V. Secondo quest’ultimo, ogni attacco dichiarato a uno Stato firmatario deve essere considerato un attacco alla coalizione stessa, di fatto obbligando tutti i Paesi a un impegno bellico difensivo.

Patto Atlantico e Nato

Abbiamo visto cos’è l’Alleanza Atalantica e quale sia la storia dietro la sigla del Patto Atlantico. Vediamo adesso che cosa differenzi, però, quest’ultimo dalla Nato. Mentre l’alleanza è un trattato difensivo, la Nato e una vera e propria organizzazione internazionale, che ha come scopo sempre la difesa e il mantenimento delle condizioni di pace.

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord non è altro che il frutto concreto del Patto del 1949. Attualmente ha sede a Bruxelles ed è presieduta dal segretario generale Jens Stoltenberg, norvegese. Sono trenta ini questo momenti i Paesi che ne fanno parte, ma è in corso un piano d’adesione che coinvolge tre nuovi Paesi: Bosnia ed Ezegovina, Georgia e l’Ucraina. La richiesta di Kiev richiesta è stata approvata in parlamento nel gennaio 2022.

Riproduzione riservata © 2022 - DG