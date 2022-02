A chi è dedicata Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta? Scopriamo tutto sul brano del cantante che ha trionfato con Mahmood a Sanremo.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, Blanco è diventato il cantante del momento. Eppure, la sua carriera musicale è iniziata qualche tempo fa, quasi per gioco. Tra le sue canzoni che hanno avuto maggiore successo c’è Mi fai impazzire, nata in collaborazione con Sfera Ebbasta: scopriamo a chi è dedicata.

A chi è dedicata Mi fai impazzire di Blanco e Sfera Ebbasta

All’anagrafe Riccardo Fabbriconi, Blanco ha iniziato a fare musica quando era adolescente. La sua prima canzone è venuta alla luce quando aveva soltanto 14 anni, con lo scopo di fare colpo su una ragazza, ma il successo vero e proprio è arrivato con la vittoria al Festival di Sanremo 2022. L’artista si è presentato sul palco dell’Ariston con il brano Brividi, in coppia con Mahmood. I due cantanti hanno stregato gli spettatori fin dalla primissima esibizione, per cui il trionfo è stato del tutto meritatissimo. Prima di diventare famoso, Blanco ha lanciato altre canzoni che hanno avuto successo. Tra queste c’è Mi fai impazzire, uscita nell’estate 2021 in collaborazione con Sfera Ebbasta, che è rimasta in vetta alle classifiche per ben due mesi.

“Ho i tuoi baci sul collo, sono come ferite

Tu mi sai fare male, sì, tu mi fai impazzire

Ma se non ci sei attorno, qua mi va tutto storto

E a lui lo vorrei morto e invece ancora ti scrive

Queste strade si son prese la mia parte migliore

È colpa loro se non mi fido più delle persone

E non esiste un dottore per i tagli sul cuore“.

Mi fai impazzire racconta una storia d’amore, in cui i due partner fanno fatica a comprendersi. Una relazione tra giovani, dove le ripicche e i piccoli tradimenti sono all’ordine del giorno.

“Anche se mi fai male, senza non ci so stare

E mi fai impazzire, mi fai impazzire

Se ti incazzi di nuovo dopo una ramanzina

Noi che abbiamo litigato tutta la mattina

Solo perché nel pomeriggio esco co’ un’amica

E mi spari mille colpi come una raffica“.

Nonostante le tante discussioni, il protagonista del brano non può negare a se stesso e agli altri che la sua donna lo fa “impazzire“. E’ per questo che, anche se ha detto più volte basta, non riesce a stare senza di lei. A chi è dedicata Mi fai impazzire di Blanco? Per stessa ammissione del cantante, intervenuto a Radio Zeta, non è nata pensando ad una ragazza in particolare, ma alla sua passione per il gentil sesso.

Ecco il video di Mi fai impazzire di Blanco:

Il significato della canzone

Mi fai impazzire, prodotta da Michelangelo e Greg Willen, è nata prendendo ispirazione dal cantautore e produttore The Weeknd. Non a caso, il sound pop-soul non è quello tipico di Sfera Ebbasta, né tantomeno di Blanco. Il significato della canzone è da rintracciare nelle storie d’amore adolescenziali, quelle dove si litiga per un nonnulla.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG