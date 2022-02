Lo smarrimento della patente è una grana da risolvere il prima possibile: vediamo qual è la procedura da seguire per avere il duplicato.

Cosa fare quando la patente è persa? E’ bene sapere che, essendo un documento di riconoscimento, è necessario presentare regolare denuncia presso le forze dell’ordine. Vediamo, nel dettaglio, qual è il procedimento in caso di smarrimento patente, nonché il costo da sostenere per ottenere il duplicato.

Smarrimento patente: cosa fare?

Come tutti gli altri documenti, anche la patente può essere ‘vittima’ di smarrimento. E’ per questo che è bene sapere cosa fare in casi del genere, furto compreso. Innanzitutto, è obbligatorio fare una denuncia di smarrimento patente ai Carabinieri. Questo perché anche il certificato di abilitazione alla guida è un documento di riconoscimento e qualcuno potrebbe appropriarsene per scopri impropri. L’esposto alle forze dell’ordine deve essere fatto entro 48 ore dalla scoperta del fatto dal diretto interessato, munito di carta d’identità.

Dopo aver richiesto il duplicato patente per smarrimento, verrà fornito un foglio provvisorio che certifica l’avvenuta denuncia e consente comunque di guidare, in attesa che arrivi la certificazione di guida vera e propria. Il permesso ha validità per 90 giorni. E’ bene sottolineare che se ad essere persa è la patente meccanizzata, ovvero le tessere rosa simile al Codice Fiscale, saranno i Carabinieri ad occuparsi di tutto.

In caso contrario, per rifare la patente smarrita, è necessario recarsi presso la Motorizzazione Civile e seguire la procedura per ottenere il duplicato. Quest’ultimo arriverà presso il domicilio del richiedente entro 45 giorni dalla richiesta. Se il diretto interessato non può recarsi presso l’ufficio preposto, può delegare una persona oppure chiedere aiuto ad una scuola guida.

Ho perso la patente: quanto costa rifarla?

Dopo aver capito come rifare la patente, vediamo quanto costa ottenere il duplicato. Fortunatamente, la patente persa ha un costo irrisorio: circa 17 euro. E’ bene sottolineare che i cittadini extracomunitari devono portare con sé, sia presso i Carabinieri che alla Motorizzazione Civile, anche il permesso di soggiorno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG