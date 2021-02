Rinnovare la patente di guida è semplicissimo. Ecco tutto quello che c’è da sapere e i documenti di cui avrete bisogno.

Il rinnovo della patente, non si sa perché, causa sempre qualche disagio. Molti automobilisti, infatti, dimenticano quando scade e quindi si ritrovano a circolare per giorni con il documento scaduto. Vale però per tutti, anche per le persone sempre attente: infatti c’è un periodo stabilito per cui si può procedere con il rinnovo. Se vi state chiedendo come si rinnova la patente ve lo spieghiamo, in poche e semplici mosse.

Rinnovare la patente: i tempi in cui procedere

La patente, secondo la legge, va rinnovata ogni 10 anni questo fino al raggiungimento dei 50 anni. Superata questa soglia e fino ai 70 il rinnovo della patente di guida dovrà essere effettuato ogni 5 anni. Dai 70 agli 80 il rinnovo della patente scaduta si farà ogni 3 anni. Gli over 80, invece, dovranno rinnovare la patente ogni due anni.

Dove rinnovare la patente

Rinnovare la patente b, inoltre, è semplicissimo. Potrete rivolgervi o alla Motorizzazione Civile, presso un ufficio Asl o l’Aci. Potrete, inoltre, rivolgervi anche a una scuola guida, anche se i costi saranno superiori ma in pochissimo tempo avrete la vostra patente di guida.

patente di guida

Documenti per rinnovo patente

Per rinnovare il vostro documento dovrete effettuare due versamenti: uno di 10,20 euro intestato al Ministero dei Trasporti e un secondo di 16 euro come imposta di bollo. A ciò vanno aggiunti 6,08 euro per la spedizione della vostra patente a casa.

Oltre a ciò vi occorrerà una copia del documento d’identità e del codice fiscale, la vecchia patente e due foto tessera. Dovrete inoltre rifare la visita medica – se avete qualche patologia o indossate gli occhiali dovrete dirlo – il costo della visita varia dai 60 ai 90 euro. Quanto costa in totale rinnovare la patente di guida? Intorno ai 100 – 130 euro, il costo varia da regione a regione.

Una volta fatto il tutto non vi resterà che attendere che il vostro nuovo documento vi venga recapitato direttamente a casa. Nel frattempo, inoltre, se la visita medica sarà andata a buon fine vi verrà dato un documento sostitutivo della patente di guida da utilizzare fino a quando non vi arriverà per posta.