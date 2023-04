Avete mai visto dove vive Enrico Papi? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla splendida casa del noto conduttore, trasferitosi con la famiglia a Miami…

Enrico Papi ha scelto gli Stati Uniti per vivere con la sua famiglia lontano dagli impegni televisivi, ed è oltreoceano che si rifugia dopo le fatiche che lo vedono alle prese con le sue trasmissioni nel piccolo schermo italiano. Scopriamo dove vive esattamente e tutto quello che si sa della sua casa!

La casa di Enrico Papi a Miami

Quando Enrico Papi è libero dagli impegni professionali, ama trascorrere del tempo in America e precisamente in Florida. È qui, nella splendida Miami, che ha scelto di vivere con la famiglia dietro i riflettori della tv italiana.

Enrico Papi

La residenza statunitense di Enrico Papi è sotto il sole di Miami, un luogo davvero magico per chi ama la vita negli States.

Il conduttore, amatissimo volto di programmi come Sarabanda e Guess my age, ha sposato la sua Raffaella Schifino nel 1998 e dalla moglie ha avuto due figli, Rebecca, classe 2000, e Iacopo, classe 2008.

Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Papi avrebbe deciso di avere una seconda residenza proprio a Miami nei primi anni 2000, una splendida dimora dove si trasferisce stabilmente nei periodi di pausa della sua carriera in televisione.

La zona living a casa di Enrico Papi

La zona living a casa di Enrico Papi si presenta come un ampio ambiente molto luminoso, complici le grandi vetrate e le pareti chiare.

In sala non manca un bel camino centrale, che spicca nel cuore di questo angolo della residenza del presentatore come mostrano alcuni degli scatti che ha condiviso sui social.

Enrico Papi ama ricaricarsi tra palestra e piscina, due spazi molto importanti per il conduttore che sembra dedicarsi spesso a una sana dose di allenamento senza trascurare momenti di dolce relax in vasca…

Riproduzione riservata © 2023 - DG