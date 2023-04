Lady Gaga scende in politica: il presidente Joe Biden l’ha inserita nel President’s Committee on the Arts and Humanities.

Nuova avventura per Lady Gaga: l’artista scende in politica. Il presidente Usa Joe Biden l’ha ingaggiata come membro istituzionale del President’s Committee on the Arts and Humanities (Pcah). Che compiti avrà Germanotta? Insieme ad altri nomi noti del mondo dello spettacolo si occuperà di cultura.

Lady Gaga scende in politica: la decisione di Biden

Non solo musica e cinema, Lady Gaga si dedicherà anche ad un settore specifico della politica. Per volere del presidente Joe Biden, l’artista è stata chiamata a diventare membro del President’s Committee on the Arts and Humanities (Pcah), ovvero il Comitato di presidenza per le Arti e le Scienze umanistiche. In sostanza, si tratta di un comitato consultivo della Casa Bianca, che ha il compito di occuparsi a 360 gradi della cultura, dall’arte alla musica, passando per il cinema. Non a caso, tra i membri ci sono anche Jennifer Garner, Shonda Rhimes e George Clooney.

Lady Gaga, quindi, scende in politica con un ruolo ben preciso. La cantante e il produttore Bruce Cohen avranno compiti istituzionali e dovranno seguire una serie di progetti federali nazionali e internazionali. Non solo, dovranno anche contribuire in modo attivo alla diffusione delle discipline umanistiche e dell’istruzione. Stando alle prime informazioni trapelate, Germanotta e gli altri membri hanno intenzione di ripristinare diversi eventi, come: i National Arts and Humanities Youth Program Awards, il Sundance Film Forward, il Turnaround Arts e il National Student Poets Program.

Lady Gaga membro del President’s Committee on the Arts and Humanities

Il President’s Committee on the Arts and Humanities (Pcah) è stato istituito nel 1982. Il comitato ha lavorato ininterrottamente fino al 2017, quando Donald Trump ha deciso di abolirlo. Joe Biden, diventato presidente degli Usa, ha deciso di ripristinarlo e, ad oggi, è intenzionato a riportarlo ai vecchi albori. Nei 35 anni di attività, infatti, il Pcah ha sostenuto tanti programmi di studio, laboratori didattici, concorsi e congressi. Per il momento, Lady Gaga non ha commentato il suo debutto in politica.

