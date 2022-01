Francesca Ferragni è stata l’ultima tra le sorelle ad accogliere in famiglia un cane: scopriamo come si chiama e che razza è.

Sorella meno famosa di Chiara e Valentina, Francesca Ferragni ha scelto di intraprendere una carriera completamente diversa dalle familiari. Non solo, rispetto alle due è anche un po’ più riservata. Grande amante degli animali, ha accolto in casa un cane bellissimo: scopriamo tutto su di lui.

Francesca Ferragni: tutto sul suo cane

Francesca Ferragni, sorella meno popolare di Chiara, ha scelto di seguire le orme del papà ed è diventata una dentista. Pur non appartenendo al mondo dello spettacolo, anche lei è diventata famosa, soprattutto sui social. E’ proprio nel mondo virtuale che ha presentato ai fan il suo cane. Rispetto alle sorelle, è stata l’ultima a decidere di accogliere in casa un animale. Mentre Chiara e Valentina hanno optato per la razza bulldog francese, lei ha preferito un cane completamente diverso: un Weimaraner color grigio-blu dagli occhi azzurri. Insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti, al suo fianco da oltre 10 anni, Francesca ha scelto per l’amico a quattro zampe un nome umano, ovvero Gabriella, per gli amici Gabri.

Il cane è entrato in famiglia nel mese di maggio del 2021. Anche la Ferragni ha ceduto alla mania social delle familiari e ha aperto un profilo Instagram dedicato all’animale. Ad oggi, l’account vanta più di 30 mila follower. La bacheca viene aggiornata quotidianamente e la protagonista assoluta è proprio Gabri.

3 curiosità sul cane di Francesca Ferragni

-Nonostante sia un cane di taglia grande, Gabri dorme nel lettone con Francesca e Riccardo.

-Il cane di Francesca va d’accordissimo sia con Matilda, di proprietà di Chiara Ferragni, che con Pablo, dell’altra sorella Valentina.

-Gabri va pazza per lo yogurt.

