Francesca Fagnani preferisce i cani ai figli: “Non sostituiscono i figli, ma non diventano ingrati2”, le parole della giornalista.

La giornalista Francesca Fagnani è pronta a tornare in prima serata con una nuova, attesissima stagione di Belve, il programma cult di Rai 2 che tornerà in onda a partire da martedì 22 aprile. Tra i primi nomi confermati figurano la talentuosa attrice Sabrina Impacciatore, l’iconica Nathalie Guetta e il campione olimpico Marcell Jacobs. Intervistata dal settimanale 7 del Corriere della Sera, Fagnani ha rivelato alcuni dettagli inediti non solo sul programma, ma anche sulla sua vita privata e sull’amore incondizionato per i suoi tre cani: Bice, Nina e l’ultima arrivata Blu. Scopriamo che cosa ha detto.

Francesca Fagnani: “Ho tre cani, almeno non diventano…”

Con la sua consueta ironia tagliente, Francesca Fagnani ha dichiarato: “Ho tre cani, ma non li considero sostituti dei figli. Rispetto ai bambini hanno un vantaggio: non diventano adolescenti ingrati“.

La conduttrice ha spiegato di non sentire la mancanza della maternità e, al contrario, ha affermato con serenità: “A me non è successo, non mi manca e penso che si possa essere felici anche senza figli“.

Francesca Fagnani

Da anni ormai Fagnani ha un legame solido con il giornalista Enrico Mentana, compagno di lunga data, con cui condivide la passione per i cani. In particolare, ha raccontato come Nina, una delle cagnoline, abbia conquistato il cuore di Mentana: “Enrico non ha il coraggio di lasciarla da sola quando esce. Così la porta con sé ovunque e mi manda sue foto, molte delle quali finiscono su Instagram“.

Sul tema matrimonio, invece, ha rivelato: “Me l’hanno chiesto un paio di volte ma mi sono data alla fuga. Non ci credo all’amore per sempre“.

Il metodo Fagnani: rigore e superstizione dietro le interviste

Nota per la sua preparazione maniacale, Francesca Fagnani ha confessato di scrivere sempre tra le 85 e le 106 domande prima di ogni puntata di Belve.

“Mai meno di 85 e mai più di 106 perché sono scaramantica” ha chiarito la giornalista, pronta a tornare con un’altra scoppiettante edizione.