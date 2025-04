Anna Tatangelo ricorda il suo peggior Festival di Sanremo: “Non volevo partecipare, la canzone non mi piaceva”.

Anna Tatangelo ha sconvolto i suoi fan con una confessione sorprendente sul suo passato artistico. Durante un’intervista al podcast One More Time condotto da Luca Casadei, la cantante ha raccontato senza filtri il suo rapporto complicato con il Festival di Sanremo, e in particolare con l’edizione del 2003, dove si esibì in duetto con Federico Stragà con il brano Volere Volare. A distanza di oltre vent’anni, la cantante ha fatto una dichiarazione sorprendente su quel Sanremo. Scopriamo che cosa è successo.

Anna Tatangelo confessa: “Non mi piaceva la canzone”

Dopo la vittoria trionfale nel 2002 con Doppiamente Fragili, la giovane Anna Tatangelo affrontò il palco dell’Ariston con un brano che non sentiva suo.

Nel corso dell’intervista, l’artista ha ammesso: “Quella canzone non mi piaceva. Non volevo farlo, ma mio padre ci teneva molto“.

Anna Tatangelo

“Avevo 16 anni. Dopo il successo del primo Festival mi aspettavo entusiasmo, ma nessuno mi ha considerata. È stato uno shock, ma mi ha insegnato tanto. Ho capito che questo lavoro è pieno di alti e bassi” ha dichiarato la cantante.

Nonostante l’amarezza, oggi guarda a quell’esperienza con una certa gratitudine: “È stata una lezione importante. Ho imparato che il successo non è mai garantito e che bisogna affrontare anche i momenti bui“.

“Volere Volare”: una canzone dimenticata anche da lei

L’edizione del Sanremo 2003 non fu particolarmente fortunata per la Tatangelo.

Classificatasi al 17° posto su 20, Volere Volare è uno dei brani meno ricordati del repertorio sanremese di Anna Tatangelo. E a quanto pare, nemmeno lei serba un bel ricordo di quella performance.

Un episodio che mostra il lato più umano e vulnerabile dell’artista, spesso considerata una delle regine indiscusse del Festival, con ben otto partecipazioni all’attivo.