Kate Cassidy, compagna di Liam Payne, ricorda le ultime parole da brivido del cantante prima di morire.

A distanza di mesi dalla tragica scomparsa di Liam Payne, Kate Cassidy, compagna dell’ex membro degli One Direction, ha raccontato per la prima volta le ultime, struggenti parole che il cantante le ha detto prima del drammatico incidente. Intervenuta nel podcast On Purpose di Jay Shetty, Cassidy ha rivelato un dettaglio intimo e toccante, che oggi risuona come un inquietante presagio. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Le ultime parole di Liam Payne

La coppia si trovava in Argentina nell’ottobre del 2024, quando Kate, in procinto di tornare negli Stati Uniti, ha salutato Liam per quella che sarebbe stata l’ultima volta. Seduti sul divano, con la valigia pronta e l’auto ad attenderla fuori, i due si sono scambiati parole d’amore e promesse per il futuro. “Continuavo a dirgli quanto lo amassi, quanto significasse per me” ha raccontato la 26enne.

Qui il video dell’intervista.

Il momento si è caricato di un’intensità particolare quando Liam, con un sorriso, ha interrotto la compagna dicendole: “Kate, perderai il volo. Ti comporti come se fosse l’ultima volta che mi vedrai“.

Un’affermazione che oggi suona come un inquietante addio non annunciato. Solo pochi giorni dopo, il 16 ottobre 2024, Liam Payne è morto tragicamente precipitando dal terzo piano di un hotel a Buenos Aires. Aveva appena 31 anni.

Il dolore di Kate Cassidy

“Il modo in cui ci siamo salutati mi dà pace” ha detto Kate. “È stato un addio bellissimo, anche se non sapevo che sarebbe stato l’ultimo“.

Nonostante il dolore, Kate Cassidy ha espresso gratitudine per aver condiviso un momento tanto profondo con Liam. Avevano da poco comprato casa insieme in Florida e adottato un cane: stavano iniziando una nuova vita.

Secondo quanto riportato, nel corpo del cantante sarebbero state trovate diverse sostanze, tra cui anche la pericolosa “pink cocaine”, nota per i suoi effetti devastanti. Payne aveva parlato pubblicamente delle sue difficoltà legate alle dipendenze, e il suo decesso ha sconvolto milioni di fan in tutto il mondo.