Arrivano nuovi aggiornamenti shock sulla morte di Liam Payne: il cantante stava tentando di scappare dall’hotel (da cui è caduto).

La tragica morte di Liam Payne, avvenuta il 16 ottobre 2024, ha scosso il mondo della musica. Il cantante, ex membro degli One Direction, è deceduto a seguito di una caduta dal balcone di un hotel a Buenos Aires, precisamente dal terzo piano dell’hotel CasaSur Palermo. Ora, grazie a nuove rivelazioni, emergono dettagli inquietanti che dipingono una scena drammatica e complessa. Scopriamo le ultime scioccanti novità sul caso.

Liam Payne: nuovi video shock prima della caduta

Secondo quanto riportato da TMZ, Liam Payne non amava essere rinchiuso nelle stanze d’albergo, un problema che lo accompagnava fin dai tempi degli One Direction.

In particolare, sembrerebbe che il cantante fosse in cerca di una via di fuga dal suo hotel quando ha compiuto il gesto fatale. Testimoni raccontano che Payne aveva già usato il balcone in passato come mezzo per uscire dalla stanza.

Un episodio simile era avvenuto a settembre, quando la sua guardia del corpo, preoccupata per il suo stato, lo aveva costretto a rientrare in una casa in Florida.

Le telecamere a circuito chiuso hanno rivelato la dinamica della fuga: Payne si sarebbe arrampicato usando un tubo da giardino per scendere dal balcone e raggiungere il piano terra. Tuttavia, avrebbe perso i sensi e ha subito una caduta fatale.

Il cantante, che appariva sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva dato in escandescenze nella hall dell’hotel, tanto che tre dipendenti lo avevano dovuto riportare nella sua stanza. Nonostante ciò, Payne si era divincolato e aveva tentato nuovamente la fuga.

Qui un‘immagine shock che sta facendo il giro del web.

Shocking photo shows Liam Payne being carried through the lobby of his Argentinian hotel just moments before falling from his room’s balcony. The footage, timestamped at 4:54 p.m. on October 16, captures events just 13 minutes before his fatal fall. pic.twitter.com/xUHFNTtkrm — Morbid Knowledge (@Morbidful) November 25, 2024

Le indagini e le polemiche

In seguito alla sua morte, è emerso che l’hotel CasaSur Palermo era al corrente dei comportamenti di Liam e della sua volontà di fuggire.

Durante una chiamata al 911, un dipendente aveva espresso preoccupazione per la sua sicurezza, temendo che la sua vita fosse in pericolo a causa della presenza del balcone nella stanza.