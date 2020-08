View this post on Instagram

Il presupposto dell’amore è: Mi fido di te. Non avevo mai visto nemmeno una puntata di #temptationisland . Poi mi sono imbattuta in questo esperimento sociale che è ipnotico. Come possono sopravvivere tante coppie con simili mortificazioni, offese, bugie? Come può il pubblico empatizzare e credere a chi effettua strategie, a costo di rimetterci la faccia, studiate per monetizzare altre “ospitate”? Tutti, tranne @manilanazzaro e Lorenzo, con i loro problemi normali, veri e comuni, hanno mostrato il peggio di una coppia. E forse proprio questo è il successo dell'esperimento: ti confronti con il male, il peggio e ti senti decisamente meglio. Come si può, davanti a tutta Italia, infischiarsene dei figli a casa (unica a preoccuparsene con decoro sembrava Manila), dei genitori tirati in ballo come fossero manipolatori di bamboccioni? Come ci si può preoccupare solo di capire cosa sia successo in bagno o sotto le coperte con quei baci accennati (?), invece di preoccuparsi di mandare a quel paese chi ha tradito un patto id fiducia, chi ha rivelato confessioni private, dinamiche personali, chi ha offeso, mostrato rabbia repressa? Ma c’è una cosa che vorrei dire ad Anna e di riflesso alle giovani coppie che magari specchiandosi in quelle storie pensano che si passi da quella caricatura, per costruire una famiglia. Anna è la concorrente che vuole a tutti i costi un figlio, a tal punto da farsi ripetutamente dare delle pacchette sulle chiappe davanti a tutta Italia, ai suoi figli, ai futuri suoceri e ha sminuito il proprio compagno perché invece di regalarle un anello, si “limita” a portare i suoi figli a scuola e a trattarli, collaborando, come fossero suoi. Se non capisce che quel gesto è la più alta forma di amore, cosa vuol dire per lei maternità? Il fatto che mio marito ami i miei figli e con responsabilità e serietà abbia costruito un nucleo solido familiare, rende questa unione indissolubile, oltre ogni materiale problema, oggetto, desiderio. Al mondo non esistono solo provocazioni, corna e “prove di resistenza”. Esiste il rispetto, l’impegno quotidiano. La mancanza di questo è imperdonabile. E soprattutto non diventerà mai famiglia.