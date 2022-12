Il Circolo dei Mondiali si è rivelato un flop, almeno in termini di ascolti, ma la direttrice Alessandra De Stefano si è ribellata alle critiche.

L’Associazione Utenti dei Servizi RADIOTELEVISIVI ha presentato una istanza per conoscere “quanto sia costata la trasmissione Il Circolo dei Mondiali ai cittadini e accertare eventuali sprechi dei soldi pubblici raccolti dalla Rai attraverso il canone”. Come riportato da Adnkronos, l’associazione ha notato come il programma, affidato alla conduzione dalla direttrice di Rai Sport Alessandra De Stefano, abbia sollevato critiche in merito ai contenuti trattati.

Alessandra De Stefano furiosa su Twitter

L’Associazione Utenti dei Servizi RADIOTELEVISIVI ha, dunque, ha presentato una istanza d’accesso alla Rai chiedendo “di rendere noto l’esito del monitoraggio della qualità della programmazione […] e di predisporre un puntuale prospetto dei costi sopportati dall’azienda e conseguentemente dagli utenti per la trasmissione in oggetto”.

Intanto, su Twitter, Alessandra De Stefano si è scagliata contro i colleghi giornalisti che l’hanno criticata in seguito ad una puntata in cui ha scelto di andare in onda senza voce.

“La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere – ha sbottato lei – . Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce! Hanno giudicato Il circolo dei mondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla”.

La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla. — AlessandraDeStefano (@destefanoaless) December 14, 2022

