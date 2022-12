Alberto Angela si racconta tra impegni di lavoro e il primo Natale senza il padre Piero Angela, scomparso lo scorso agosto.

A distanza di pochi mesi dalla morte di Piero Angela, il figlio Alberto non riesce ancora a comprendere quali siano le cose che gli mancano di più dell’amato genitore. Giornalista e conduttore Rai, il divulgatore scientifico è stato uno dei più apprezzati di sempre, in grado di raccogliere davanti al piccolo schermo più generazioni. E, in occasione delle festività natalizie, le prime senza di lui, il figlio Alberto Angela si è raccontato in una intervista per il settimanale Oggi.

Alberto Angela e il futuro in tv come il padre

“Si sentirà la mancanza di mio padre. È il primo Natale senza di lui. Ma saremo più uniti di prima. Accanto a mia madre, che è una donna forte”, ha raccontato il conduttore che sta per tornare sul piccolo schermo con Stanotte a Milano e Meraviglie – Stelle d’Europa.

Sul suo futuro come erede del padre Piero al timone di Super Quark però, Alberto nutre ancora qualche dubbio. “Vedremo. Finora sono stato impegnato con i miei programmi”, ha commentato.

Intanto, dal prossimo 22 dicembre sarà disponibile il podcast Piero Angela in Jazz. “Provo molto orgoglio a sentire quei 12 brani al pianoforte… – ha detto – . Io l’avevo sempre spronato a farlo. Gli dicevo: ‘Lo meriti tu e chi potrà ascoltarti’. Ma lui voleva che l’esecuzione fosse perfetta, non si sentiva mai pronto, voleva allenarsi”.

“E nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che lo avrebbe fatto poco prima di andarsene. È stato ammirevole, eroico. Ha fatto le prove a casa e poi è andato in sala di registrazione”, ha raccontato ancora Alberto Angela.

Riproduzione riservata © 2022 - DG