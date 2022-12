La showgirl Aida Yespica può finalmente trascorrere il Natale insieme al figlio Aaron dopo tre anni di lontananza per motivi burocratici.

Per tre lunghi anni Aida Yespica è stata costretta a rinunciare a trascorrere le feste di Natale insieme al figlio Aaron per motivi burocratici. La showgirl aveva raccontato il suo dramma, spiegando di essere obbligata ad attendere il visto per poter rientrare negli Stati Uniti dove il 14enne vive insieme al padre, Matteo Ferrari. La pandemia non ha fatto altro che allungare i tempi e, solo la scorsa estate, la showgirl venezuelana è riuscita a stringere tra le braccia il figlio.

Aida Yespica e l’amore per il figlio Aaron

Per questo Natale 2022, quindi, Aida Yespica non poteva che scegliere di passare le feste insieme al figlio, rimasto lontano da lei per troppo tempo.

Volata a Miami, la showgirl venezuelana si è mostrata raggiante accanto ad Aaron, che sta seguendo in tutte le sue attività quotidiane, dalla scuola allo sport.

Anche i rapporti con Mattia Ferrari, padre del ragazzo, sono più distesi, ed entrambi i genitori hanno preferito che Aaron continuasse a vivere a Miami.

La decisione di affidare Aaron al padre deriva da una truffa di cui la Yespica è stata vittima e che l’ha ridotta sul lastrico. Per assicurare al figlio una vita migliore, quindi, la showgirl ha preferito che vivesse insieme all’ex compagno.

