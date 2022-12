Giaele De Donà non è ancora stata perdonata dal marito Brad: parola di Taylor Mega, che sta progettando il Capodanno insieme all’imprenditore.

L’amica di Giaele De Donà ha raccontato a Novella 2000 quale sia l’umore di Bradford Beck, imprenditore statunitense di cui si è molto parlato nella casa del Gf Vip. Sposato con la concorrente del reality show, è rimasto particolarmente turbato dalle confessioni della moglie sulla loro relazione aperta e sull’avvicinamento ad Antonino Spinalbese. Ad oggi, nonostante il cambio di rotta di Giaele, sembra che Bradford non l’abbia ancora perdonata.

“Antonino Spinalbese è uno dei motivi del ‘mal di testa’ di Brad”

Intervistata dal settimanale di cronaca rosa, Taylor Mega ha raccontato di aver sentito il marito della De Donà e di stare programmando il Capodanno insieme a lui.

“Lo sento e stiamo programmando le vacanze per Capodanno – ha fatto sapere l’influencer – . Come mi sembra in questo periodo? Posso dirlo a voi: lo vedo bello inc****to. Ma come dargli torto?”.

Secondo l’amica di Giaele, Brad avrebbe i suoi buoni motivi per essere ancora adirato con la moglie. “Comprendo la questione del rapporto libero, finché una cosa resta fine a se stessa. C’è da dire, però, che lì sono ripresi dalle telecamere h 24 – ha continuato Taylor – . Brad non guarda molto il GF, non essendo italiano lo capisce molto poco, ma qualcosa la vede comunque”.

“Un po’ di inc*****ra gli è rimasta. Antonino Spinalbese poi è uno dei motivi del ‘mal di testa’ di Brad”, ha aggiunto la Mega che con la De Donà ha avuto anche dei rapporti intimi.

“Allora era già sposata, ma non si può parlare di tradimento considerando che lei e Brad sono una coppia aperta”, ha concluso lei.

