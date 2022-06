Falvio Briatore a 360° tra lavoro, vita privata e alcune confessioni relative a suo figlio Nathan Falco e al loro rapporto.

Un inedito Flavio Briatore si è raccontato a Sette, inserto del Corriere della Sera, affrontando diversi argomenti tra lavoro e vita privata. Soprattutto gli aspetti della sua famiglia, il rapporto con le ex e con suo figlio Nathan Falco sono stati al centro delle sue dichiarazioni.

Flavio Briatore e il rapporto con suo figlio

FLAVIO BRIATORE

Dopo aver precisato di avere un ottimo rapporto con le sue ex compagne, l’ultima Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore ha parlato del rapporto che ha con l’oramai 12enne Nathan Falco: “L’unica storia affettiva per ora è quella con mio figlio. E poi alla mia età… Spero soltanto di invecchiare bene. Con qualcuno che ti sostenga e ti dia felicità: in questo momento non ho velleità, non ho bisogno di badanti. Ho solo necessità di passare tempo con Falco e con Elisabetta. Perché anche se siamo separati, resta la madre di mio figlio. Non mi interessa altro, ho le giornate piene. Poi magari fra qualche anno mio figlio andrà in collegio e mi mancherà”, ha precisato l’imprenditore.

Entrando nel dettaglio del rapporto con Nathan Falco: “Un piccolo Briatore con molto più c**o di me. Io non avevo un papà come Flavio Briatore, purtroppo o per fortuna. Ma è una bella differenza. Personalmente tendo a cercare di farglielo capire sempre, perché essendo un predestinato deve lavorare più degli altri. Perché ha molte più responsabilità di quante ne avevo io alla sua età. Dovevo solo pensare ad andare a scuola, poi a casa il sabato per far festa mangiavamo il pollo. Durante la settimana invece ci toccava la polenta con le castagne. Non avevo la bicicletta… Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più”.

Di seguito un recente post Instagram con padre e figlio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG