Disavventura per Stash e il gruppo dei The Kolors: prima del concerto delle scorse ore hanno avuto un incidente in auto.

Attimi di paura per Stash e i The Kolors che nelle scorse ore, prima di un loro concerto, sono stati vittima di un incidente in auto. A quanto pare la colpa sarebbe stata di un camion che andava contromano. Sui social, il messaggio del cantante che ha allarmato un po’ tutti i fan.

Stash e i The Kolors, incidente prima del concerto: cosa è successo

Stash Fiordispino

Momenti di paura per Stash e i The Kolors che nel pomeriggio di ieri, mentre erano diretti a Venafro per un concerto, hanno dovuto fare i conti con un incidente d’auto che ha visto coinvolto anche un camion.

A raccontare l’accaduto sui social è stato il frontman del gruppo attraverso una storia su Instagram: “Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male”, ha scritto il cantante spiegando la dinamica dello scontro e rassicurando i fan sulle condizioni di salute di tutti.

Nello scatto scelto per la storia social, anche qualche immagine sul posto a bordo del van sul quale viaggiavano con tanto di vetro in frantumi e, sullo sfondo, un camion appunto.

A giudicare poi dalle storie seguenti, per fortuna, il concerto è andato bene anche se lo stesso Stash non ha ancora informato i tanti seguaci sulle sue condizioni e quelle degli altri membri della band.

Di seguito un vecchio post Instagram di Stash in attesa di aggiornamenti sul suo conto e sul resto della band:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG