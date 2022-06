La mamma di Alessandro ha deciso di aiutare la naufraga a capire se Luca Daffè è interessato a lei e se ha qualche chance.

Dopo un’iniziale interesse verso Alessandro, Marialaura De Vitis è stata totalmente rapita da Luca Daffrè. L’ex di Poalo Brosio lo ha rivelato alla sua mancata suocera, Carmen Di Pietro, che ha deciso di ideare un piano segreto. Carmen vuole aiutare la modella ad avere successo con Luca: ecco come.

Il piano segreto Di Carmen Di Pietro

Isola dei famosi

In un primo momento, quando Marialaura ha confessato l’interesse per Luca, Carmen non l’ha presa bene: “Prima volevi mio figlio Alessandro e mo questo? Della serie che non ti è andata bene con uno e ora vuoi uscire con questo. Comunque io sono felice se vi mettete insieme. Lui mi piace, anche perché altrimenti non l’avrei scelto come toyboy“.

La naufraga ha preso a cuore la situazione della modella e influencer tanto da ideare “un piano segreto”. Come riporta Caffeina, la mamma di Alessandra dichiara: “Io ho un piano per capire al 100% se è interessato solo a te o è furbetto. Estefania deve provarci un po’ – ha detto Carmen – Ascoltami Estefania, non è che te lo devi smuciniare, però lo stuzzichi un po’ e vediamo che succede. Non è che lo tocchi e cose del genere, fai la dolce e carina. Se lui cede allora non è sincero e vuole fare i triangoli, altrimenti io approvo questo amore. Quindi adesso tu Estefania vai da lui in riva al mare e gli dici ‘certo che sei proprio bello’. Perché qui secondo me lui vuole fare i triangoli. Sì dai a questo piacciano i triangolini, questo gran signore vuole fare le cose strane a triangolo”.

La strategia di Carmen funzionerà? Ne vedremo delle belle.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG