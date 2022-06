In questi ultimi giorni sono circolate le paparazzate di Chi su un bacio tra i due, l’ex gieffina svela la verità sulle foto e sul rapporto con il cantante.

In occasione di una diretta su Instagram per il settimanale Grazia, Paola Di Benedetto chiarisce il gossip secondo cui avrebbe una relazione con Rkomi. Dopo la paparazzata di Chi, è arrivata poi una smentita e il gossip parlava addirittura di una rottura tra i due. Ora è l’ex gieffina ha rivelare tutto.

Le dichiarazioni di Paola Di Benedetto

Una foto di Paola

Come riporta Blogtivvu, la speaker radiofonica dichiara: “Mi sono sempre affezionata molto alle persone che in primis mi facessero ridere tanto. Mi piace molto quando trovo una persona che sia ‘pulita’, leale, mi ci devo ritrovare nei valori che vorrei in un’altra persona. L’umiltà è un requisito che per me non deve mancare perché io appena vedo gente che viaggia sulle stelle già dico no. Mi piacciono le persone determinate come me, che hanno avuto un percorso di vita, che hanno dei desideri, dei sogni da realizzare, che lavorano sodo e conoscono sia la parte brutta che anche la parte bella. Insomma, delle persone concrete, mi piace rivedere delle cose che credo di avere io.“

Sulla presunta storia con Rkomi svela: “A meno che le foto che avete visto online non siano due avatar e abbiano fatto un fotomontaggio di due persone che assomigliano molto a noi…a voi le conclusioni!“

