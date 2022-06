Ci risiamo: Britney Spears fa parlare di sé sui social. Questa volta, non per un post ma per aver cancellato il suo account Instagram.

“Spiacenti, questa pagina non è disponibile”. Questo il messaggio che i tanti seguaci di Britney Spears si sono trovati a leggere andando a cercarla sul proprio profilo Instagram. Ebbene sì, la cantante, a pochi giorni dalle nozze con Sam Asghari, ha cancellato il suo account o per lo meno lo ha disattivato. Il motivo? Non è noto ma potrebbe avere a che fare con l’ennesima lite con la famiglia…

Britney Spears cancella suo profilo Instagram: cosa è successo

Britney Spears

Nelle scorse ore, i fan più attenti sui social hanno notato che il profilo di Britney Spears era sparito. A quanto sembra, giovedì notte la donna ha disattivato il suo account Instagram probabilmente a causa di una lite scoppiata con diversi membri della sua famiglia nelle ore precedenti.

Non è la prima volta che la pop-star prende una pausa dai social, ma in questo caso è stato tutto piuttosto inatteso.

La cantante aveva discusso nelle ultime giornate con alcuni suoi parenti a causa delle recenti nozze. Il tutto in modo pubblico a suon di messaggi nei commenti dei post della ragazza.

L’oggetto della discussione sarebbe stata proprio la cerimonia di nozze e le persone invitate. Tra queste non c’erano Sean Preston e Jayden, il padre Jamie Spears ma neppure sua madre Lynne e la sorella Jamie Lynn. Secondo alcune fonti, il fratello Bryan, invece, sarebbe stato invitato ma non avrebbe partecipato per motivi ancora sconosciut.

Ed è proprio da questo invito al fratello che tutto sarebbe partito. Britney Spears avrebbe commentato replicando al fratello: “Non sei stato invitato. Vaff*****o Bryan”. Da qui una serie di messaggi che hanno poi coinvolto anche la madre che si è inizialmente mostrata comunque felice per la figlia ma che poi si è trovata a fare i conti con la rabbia della stessa che le rinfacciava di non averla amata abbastanza nel momento del bisogno.

Probabile, quindi, che dietro la sparizione dell’artista da Instagram ci sia proprio la voglia di smetterla di discutere con la famiglia.

Di seguito un recente post Instagram di una pagina dei fan della Spears con le immagini del suo matrimonio:

Riproduzione riservata © 2022 - DG