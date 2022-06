Kledi Kadiu e sua moglie Charlotte Lazzari stanno affrontando un momento difficile nella crescita del loro secondo figlio Gabriel.

Una bellissima famiglia che non si abbatte davanti alle difficoltà della vita, neppure quelle più dure da affrontare. Parliamo di Kledi Kadiu e Charlotte Lazzari che sono genitori di due splendidi bambini: Léa e Gabriel. Proprio il maschietto, nato circa un anno fa, deve fare i conti con una patologia riscontrata alla nascita la meningoencefalite. Sui social, in queste ore, mamma Charlotte gli ha voluto dedicare un tenero messaggio.

Kledi Kadiu e il messaggio della moglie per il piccolo Gabriel

Kledi Kadiu

“Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi”, ha scritto Charlotte Lazzari in un lungo post Instagram che la ritrae con in braccio sui figlio Gabriel. “In particolare, ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto. Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore. Sei qui. Ciò che ci lega non si può spiegare e nonostante il ritardo, finalmente possiamo gioire di questi momenti che tanto sognavo. Ti voglio bene. La tua mamma”.

Per capire cosa hanno dovuto affrontare Kledi e sua moglie bisogna tornare indietro di qualche tempo quando lo stesso ex ballerino di Amici aveva spiegato il problema avuto dal piccolo alla nascita: “A 13 giorni dal parto Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto. Dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo”.

Di seguito il post Instagram della donna con tanto di tenera foto:

Questo di seguito invece era stato il post Instagram di Kledi sul problema del figlio Gabriel:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG