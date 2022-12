Ecco tutto quello che c’è da sapere su Filumena Marturano, il film di Rai 1 tratto dall’opera teatrale di Eduardo De Filippo.

Filumena Marturano è una delle opere teatrali più celebri e di maggiore successo tra le tante realizzate d Eduardo De Filippo. La Rai, come ha fatto anche per altre opere come Natale a Casa Cupiello, ha decido di trasformarla in un film per la TV: un modo anche per far conoscere Eduardo De Filippo e avvicinare il pubblico televisivo al mondo del teatro. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere riguardo a Filumena Marturano.

Filumena Marturano: la trama

Filumena Marturano è un’ex prostituta che da tempo convive con il ricco pasticcere Domenico Soriano. Lei vorrebbe sposarlo ma deve fare i conti con la resistenza dell’uomo, è così che per riuscire a farsi portare sull’altare decide di ingannarlo, fingendosi sul punto di morte.

Massimiliano Gallo

Dopo la cerimonia, l’uomo scopre l’inganno e chiede l’annullamento delle nozze, Filumena Marturano, per salvare il matrimonio, rivela allora a Domenico Soriano di essere il padre di uno dei suoi tre figli. Ma quale dei tre? Il pasticcere cercherà di scoprirlo.

Filumena Marturano: il cast

I due protagonisti principali di Filumena Marturano sono due attori che il pubblico di Rai 1 conosce molto bene: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. I due attori sono infatti anche i protagonisti della fiction di grande successo Imma Tataranni – Sostituto Procuratore e, anche nella serie TV, interpretano il ruolo di marito e moglie.

Filumena Marturano: le location

La storia raccontata in Filumena Marturano, come le altre scritte da Eduardo De Filippo, è ambientata a Napoli. Ed è proprio il capoluogo di regione della Campania la location principale del film che Rai 1 manda in onda in anteprima giovedì 20 dicembre in prima serata, a partire dalle ore 21.25 circa.

