Ecco le location dove è stato girato Deadpool 2, il film con Ryan Reynolds sul più anticoncezionale dei supereroi.

Dopo il successo del primo film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2016, nel 2018 è uscito Deadpool 2. Ryan Reynolds ha ancora una volta vestito i panni del supereroe più stravagante, anticonformista e politicamente scorretto del panorama Marvel apparso sul grande schermo. Anche Deadpool 2, così come il precedente film, è stato un vero e proprio successo, capace di conquistare sia il pubblico che la critica. Vediamo ora quali sono le location dove è stato girato il film.

Deadpool 2: le location del film

Così come molti il primo film, anche Deadpool 2 è stato girato in Canada, nonostante sia ambientato negli Stati Uniti. Non è certo il primo film prodotto dalla Fox girato in Canada, dove i costi di produzione sono decisamente inferiori rispetto agli USA.

Illustrazione Deadpool

Tra le location di Deadpool 2 spicca l’Hatley Castle, che i fan degli X Men conoscono molto bene avendolo già visto al cinema: è infatti la location utilizzata anche per la scuola dei supereroi del Professor X. La città che ha ospitato principalmente le riprese del film è comunque Vancouver, in cui stato girato anche il precedente film.

Deadpool 2: il cast del film

A interpretare il ruolo del supereroe protagonista in Deadpool 2 è stato ovviamente ancora una volta Ryan Reynolds, che già qualche anno prima si era cimentato nei panni di un altro supereroi: Lanterna Verde. Il film della DC fu un ver flop, ben più fortuna ha avuto invece questa pellicola.

Nel cast del film compaiono poi sono tornate Morena Baccarin e Brianna Hildebrand nei panni rispettivamente di Vanessa Carlysle e della supereorina Testata Mutante Negasonica. Tra le new entry rispetto al primo film c’è Josh Brolin, che interpreta il ruolo di Cable, Zazie Beetz è invece Domino. Julian Dennison è invece Russell Collins.

