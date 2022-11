La terza stagione di Emily in Paris, con Lily Collins, arriverà su Netflix il 21 dicembre: ecco la trama e il cast.

Uno show che ha avuto un grande successo di pubblico, capace di immergersi tra le strade magiche di Parigi insieme alla protagonista Emily, che con i suoi colorati look ha conquistato la città. Emily in Paris 3 torna su Netflix dopo quasi un anno di attesa rispetto alla stagione precedente. Appuntamento il 21 dicembre con i nuovi episodi: come noto ci sarà anche una quarta stagione, già annunciata.

Come è finita Emily in Paris 2

Alla fine della seconda stagione, Emily, interpretata da Lily Collins, acconsente ad una relazione a distanza con Alfie (Lucien Laviscount) ma quando sta per confessare il proprio amore allo chef Gabriel (Lucas Bravo), quest’ultimo rivela di essere tornato con la sua ex Camille (Camille Razat).

Il cast di Emily in Paris 3

Nel cast della serie tv Netflix rivedremo la protagonista Lily Collins, nei panni di Emily, Lucas Bravo Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Camille Razat, Samuel Arnold e Bruno Gouery, William Abadie Kate Walsh, Arnaud Viard, Lucien Laviscount, Jean-Christophe Bouvet, Paul Forman e Melia Kreiling.

L’annuncio a inizio 2022

Che ci sarebbe stata una terza stagione è stato annunciato a gennaio 2022, attraverso un post sui social network. Un annuncio arrivato a poco meno di venti giorni dal debutto della seconda stagione che è approdata in streaming lo scorso dicembre.

In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ✨ pic.twitter.com/NAtmXga5th — Netflix Italia (@NetflixIT) January 10, 2022

Anche la protagonista Lily Collins ha dato l’annuncio con una foto su Instagram: “Mi sono svegliata presto per darvi delle notizie MOLTO entusiasmanti… @emilyinparis è tornata per la Stagione 3… E aspettate, la Stagione 4!!!!! Non so dire se Emily amerebbe o odierebbe questo annuncio, ma in ogni caso urlerebbe. Vi amo davvero tutti, grazie mille per l’incredibile supporto. Seriamente non posso aspettare di più. Merci BOUCOUP!”

