Ecco le fiction Rai che vedremo a partire dal mese di gennaio 2024: da Makari a Mare Fuori, ecco quelle che torneranno in onda.

Ci sono fiction Rai che arriveranno nell’autunno del 2023 altre per i cui ritorni bisognerà invece attendere qualche mese in più. Se nella prima parte della stagione ci sarà di nuovo spazio per Cuori, per I bastardi di Pizzofalcone e altre, da gennaio ecco che il pubblico potrà riaccogliere fiction di successo, a partire dalla terza stagione di Doc – Nelle tue mani. Ecco tutto l’elenco.

Fiction Rai da gennaio 2024

Subito a gennaio la Rai partirà con un pezzo forte. Ci sarà infatti l’inizio dell’atteso Doc – Nelle tue mani 3, la fiction ambientata in un ospedale milanese con protagonista un Doc d’eccezione, quello interpretato da Luca Argentero. Dopo aver raccontato nella seconda stagione del Covid e delle sue conseguenze (con un’uscita eccellente dal cast) ecco nuove puntate in cui la vita dei dottori in corsia si mescola a quella dei pazienti.

Barbora Bobulova

Non c’è ancora la data ufficiale ma nel 2024 tornerà anche Studio Battaglia 2. Avevamo lasciato le vicende con la fusione di due studi legali, Zander e Battaglia, ma pure con le vicende personali e sentimentali legate ad Anna e Massimo, i personaggi di Barbara Bobulova e Giorgio Marchesi. Spazio anche a Makari 3 e ai suoi meravigliosi scorci di mare del trapanese.

Mare Fuori 4 torna su Rai 2

Non solo, perché certamente in cima alla lista di fiction attese (stavolta parliamo di Rai 2 e non di Rai 1) c’è Mare Fuori. Un successo trainato certamente dall’approdo della serie su Netflix. Ritroveremo i ragazzi e tutti gli altri personaggi che ruotano intorno al carcere minorile. Il finale della stagione 3 ha lasciato col fiato sospeso: uno sparo in Chiesa. Chi avrà avuto la peggio? Don Salvatore, Rosa Ricci o Carmine, il personaggio di Massimiliano Caiazzo?