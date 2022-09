Ecco dove vedere Viola come il mare in streaming e in TV: è la fiction di Canale 5 con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman.

Arriva in TV Viola come il mare, la serie TV con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman che da tempo era attesa dal pubblico, grazie anche alla popolarità dei suoi due attori protagonista. La fiction è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini ed un thriller che ha per protagonista la giornalista Viola Vitale, che è affetta da sinestesia, e l’ispettore capo della polizia di Palermo, Francesco Demir. Ma vediamo ora dove vedere Viola come il mare in streaming e in TV.

Dove vedere Viola come il mare in streaming e in TV

Viola come il mare va in onda su Canale 5 a partire da venerdì 30 settembre 2022: gli episodi della prima stagione sono in totale 12 e vengono trasmessi due per ogni puntate ogni settimana, sempre al venerdì sera in prima serata dalle ore 21.25 circa.

Francesca Chillemi e Can Yaman

Ma dove vedere Viola come il mare in streaming? Per chi non avesse la possibilità di vedere Viola come il mare in TV, c’è la possibilità di vedere ogni puntata on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, a cui si può accedere sia da Smart TV che da computer, smartphone e tablet.

Su Mediaset Infinity è possibile vedere tutti le puntate di Viola come il mare in diretta streaming, in contemporanea con la messa in onda televisiva su Canale 5, ma non solo: dopo che i vari episodi sono stati trasmessi in TV vengono caricati anche sulla piattaforma, in questo modo è possibile vederli quando si vuole.

Viola come il mare: il cast della fiction

Oltre a Francesca Chillemi e Can Yaman, nel cast di Viola come il mare troviamo anche Simona Cavallari, Mario Scerbo, Chiara Tron, Ruben La Malfa, Giovanni Nasta, Daniele Virzì, David Coco e Tommaso Reggiani.

