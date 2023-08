Ecco tutte le tappe de La notte della Taranta 2023 e la location del Concertone finale di sabato 26 agosto.

Si scrive: estate, Salento, musica, balli, divertimento. Molto più semplicemente si legge La notte della Taranta. Non bisogna essere salentini per conoscerla: è ormai una kermesse che ha varcato i confini della Puglia diventando famosa in tutta Italia, come dimostra il sempre maggiore interesse che c’è per questa manifestazione. Sabato 26 agosto è il giorno del tanto atteso Concertone finale che, come ormai da tradizione, è anche trasmesso in diretta TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Ma vediamo ora qual è la location nella quale va in scena il concertone finale de La notte della Taranta 2023.

La notte della Taranta 2023: la location

Come ormai da tradizione, anche quest’anno il concerto finale de La notte della Taranta 2023, di sabato 26 agosto, va in scena dal prato dell’ex convento degli Agostiniani a Melpignano, comune di poco più di 2.000 abitanti situato proprio nel cuore del Salento.

Tamburello, notte della Taranta

L’ingresso è come sempre gratuito, si può quindi assistere a questo meraviglioso spettacolo senza dover pagare nulla.

La notte della Taranta 2023: le tappe

Ricordiamo che il concerto del 26 agosto è solamente l’ultima tappa de La notte della Taranta 2023. Ci sono prima una lunga serie di tappe di avvicinamento all’ultima serata della tradizione kermesse salentina.

1 agosto – Corigliano d’Otranto

2 agosto – Calimera

3 agosto – Riserva naturale Torre Guaceto

4 agosto – Sogliano Cavour

5 agosto – Nociglia

6 agosto – Racale

7 agosto – Cursi

8 agosto – Alessano

9 agosto – Ugento

10 agosto – Sant’Andrea

11 agosto – Carpigiano Salentino

12 agosto – Nardò

13 agosto – Galatone

14 agosto – Lecce

16 agosto – Zollino

17 agosto – Galatina

18 agosto – Castignano de’ Greci

19 agosto – Cutrofiano

20 agosto – Aradeo

21 agosto – Martignano

22 agosto – Soleto

23 agosto – Sternatia

24 agosto – Martano

26 agosto – Melpignano

27 agosto – Galatina (La notte delle Ronde)