Martedì 5 aprile torna Studio Battaglia: le anticipazioni della quarta puntata della fiction di Rai 1 con protagonista Lunetta Savino.

Dopo la parentesi al lunedì sera per lasciare spazio alla diretta della partita dell’Italia contro la Turchia, Studio Battaglia con la quarta puntata torna nella sua consueta collocazione al martedì sera all’interno del palinsesto di Rai 1. Quella di martedì 5 aprile sarà l’ultima puntata di questa prima stagione della fiction con Lunetta Savino e Barbora Bobulova: vediamo allora cosa dobbiamo aspettarci dall’ultimo atto della prima stagione di Studio Battaglia con le anticipazioni di quel che vedremo martedì 5 aprile (l’appuntamento è a partire dalle ore 21.35 circa su Rai 1).

Studio Battaglia: le anticipazioni della puntata 4

Nella quarta e ultima puntata di Studio Battaglia arriva alla conclusione il caso Parmegiani che ha messo contro Marina e Anna Battaglia, mamma e figlia che dalla prima puntata seguono il delicato caso di separazione, ognuna come avvocato difensore di una delle due parti in causa.

BARBORA BOBULOVA

Prima di occuparsi della separazione dei coniugi Parmegiani, Anna (interpretata da Barbora Bobulova) deve però fare i conti con la propria vita privata: la trasferta di lavoro si è rivelata un’occasione per evadere dalla propria quotidianità ma anche per avvicinarsi ulteriormente a Massimo. Alberto non si vuole però arrendere alla fine della storia d’amore con la maglia e cerca di riconquistare Anna che, nel frattempo, scoprirà che Massimo lascerà per sempre lo studio legale.

Nel frattempo la causa di separazione dei coniugi Parmegiani viene vinta da Anna e questo si rivela essere un duro colpo per lo Studio Battaglia, che già versava in una critica situazione economica: Marina sembra non avere altra scelta che chiudere lo studio

Viola e Alessandro si sono intasi riappacificati e il loro matrimonio finalmente si fa. Anche Nina riesce infine a trovare finalmente l’amore.

