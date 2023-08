Da The Crown a Vikings, ecco quali sono le migliori serie tv storiche da vedere, sia in streaming (Netflix, Prime Video) sia in tv.

Quando si parla di Storia, con la S maiuscola, il mondo dello spettacolo ci offre una vasta scelta, in particolare per quanto riguarda le serie tv. In particolare negli ultimi anni hanno avuto molto successo alcune produzioni Netflix, basti pensare a The Crown o a Bridgerton (sebbene questa non si proprio basata sulla Storia, ma solo ambientata in un dato periodo storico), ma anche altre che sono andate in onda in tv, come Chernobyl e Downton Abbey, senza dimenticare le più longeve (e terminate) Vikings e Black Sails. Le abbiamo già nominate alcune e ora andiamo a scoprire nel dettaglio le migliori serie tv storiche da vedere, in streaming o in tv.

Serie tv sulla Storia: le migliori da vedere

Parliamo di grandi successi di pubblico, e anche di critica in diversi casi, ma per avere idea su cosa andare sul sicuro quando si vuole vedere una di queste fiction storiche, bisogna sceglierne alcune da approfondire. Ecco i nostri consigli!

The Crown: la serie tv sulla Famiglia Reale inglese

Una delle serie tv di maggior successo, a partire dal 2016, è sicuramente The Crown, che racconta l’appassionante storia della Regina Elisabetta II e della Famiglia Reale inglese nel corso di diversi anni. Ideata da Peter Morgan, è giunta alla quarta stagione, disponibile su Netflix.

I Medici: la storia della famiglia italiana

La storia di un’altra famiglia, questa volta italiana, al vertice della città di Firenze, è al centro de I Medici, coproduzione anglo-italiana con un cast internazionale, da Richard Madden a Dustin Hoffman, fino agli italiani Guido Caprino, Alessandro Preziosi e Miriam Leone. Disponibile su Amazon Prime Video.

Chernobyl: miniserie tv osannata dalla critica

Cosa non dire di Chernobyl, miniserie tv di 5 episodi che ha appassionato milioni di spettatori e fatto sobbalzare i critici di tutto il mondo. È stata prodotta in esclusiva per HBO e in Italia è andata in onda su Sky Atlantic e anche su La7. Al centro della trama c’è il disastro di Chernobyl, avvenuto nel 1986.

Downton Abbey: serie amatissima con un cast stellare

Ambientata dal 1912 al 1916, Downton Abbey è il luogo fittizio dove avvengono le vicissitudini dei personaggi, e si trova nello Yorkshire. Si tratta di 6 stagioni per un totale di 52 episodi, andate in onda dal 2010 al 2015 (con anche un film successivo che ha avuto molto successo). Nel 2011 è anche entrata nel Guinness dei Primati come la serie tv più acclamata dalla critica di sempre. Disponibile su Amazon Prime Video.

Vikings: History ha fatto centro!

Prodotta da History Channel, canale in cui è anche andata in onda negli Stati Uniti, Vikings è andata in onda dal 2013 al 2020 per un totale di 7 stagioni. Narra le vicende del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók, interpretato da Travis Fimmel, ed è ambientata tra la Scandinavia e le isole del Regno Unito. Disponibile sia su Amazon Prime Video sia su Netflix (ma andata in onda per la prima volta in Italia su Rai 4).