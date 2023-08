Ecco dove vedere One Piece in streaming: la serie TV in live action basata sul celebre manga con protagonisti una banda di pirati.

Una delle serie TV più attese del 2023 è senza ombra di dubbio One Piece. Non parliamo ovviamente della serie d’animazione, che i tanti appassionati del manga in tutto il mondo conoscono già molto bene (in Italia la prima stagione era stata trasmessa da Italia 1 nel 2001), ma della serie TV live action, con attori in carne e ossa. Per chi ama la storia di Monkey D. Luffy e dei suoi compagni di avventura, si tratta ovviamente di una serie da non perdere assolutamente. Vediamo allora dove vedere One Piece in streaming.

Dove vedere One Piece in streaming

Dove si può vedere la serie TV One Piece (live action) in streaming? Lo show è una produzione originale di Netflix ed è quindi distribuita dalla celebre piattaforma on demand. La prima stagione, che è composta da 8 diversi episodi, è disponibile su Netflix a partire da giovedì 31 agosto 2023.

One Piece

Ma, come è noto, per poter vedere One Piece, così come per qualsiasi altro prodotto (che sia una serie Tv o un film) del catalogo Netflix è necessario sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma on demand. Ma si può vedere One Piece in streaming gratis su qualche altra piattaforma? La risposta a questa domanda purtroppo è no.

L’unica piattaforma on demand a detenere al momento i diritti per la trasmissione di One Piece live action è proprio Netflix, quindi solamente gli abbonati a questa piattaforma streaming avranno la possibilità di vedere la serie TV.

I clienti di Netflix possono però tirare un sospiro di sollievo: le serie TV prodotte dal colosso dello streaming solitamente non deludono le aspettative, soprattutto quando si tratta di progetti così ambiziosi come questo.