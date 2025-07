L’auto più stretta al mondo è italiana: una Panda che sfida ogni logica, le immagini

La Fiat Panda più stretta del mondo l’ha creata Andrea Marazzi ed è larga solo 50 centimetri: ovviamente, è monoposto.

Una Fiat Panda come non l’avete mai vista. Parliamo di quella creata da Andrea Marazzi per il raduno degli appassionati dell’iconica vettura che si è tenuto a Pandino, in provincia di Cremona. E’ la più stretta al mondo, misura solo 50 centimetri di larghezza, è monoposto ed è elettrica.

Com’è nata la Fiat Panda più stretta del mondo

Appena si parla di Fiat Panda a tutti viene in mente un modello iconico, quello creato a partire dagli anni Ottanta per quasi vent’anni. Il mitico “pandino”, come lo chiamano gli appassionati, si è sempre distinto per le capacità di affrontare ogni tipo di strada e qualunque condizione atmosferica, nonché per la resistenza, anche se sarebbe il caso di dire indistruttibilità, della carrozzeria. La macchina non viene prodotta da tempo, ma i suoi ammiratori non mancano, tanto che un uomo è stato in grado di costruirne una assai particolare, la più stretta del mondo.

La Fiat in questione è stata presentata dal creatore Andrea Marazzi in occasione del raduno Panda che si è tenuto nei giorni scorsi a Pandino, in provincia di Cremona. Una vettura unica nel suo genere, che il meccanico ha realizzato a partire da un modello del 1993, impiegando circa un anno per arrivare al risultato finale. L’abitacolo è davvero mini, tanto che chi si mette alla guida deve tenere le ginocchia unite per non sbattere contro le manovelle dei finestrini.

Per rendere l’idea delle dimensioni estremamente ridotte, pensate che questa Panda è tre volte più stretta del modello originale, che misura 1,5 metri.

Misure e prestazioni della Fiat Panda più stretta del mondo

Larga solo 50 centimetri, la Panda più stretta del mondo è ovviamente monoposto. Pesa 265 kg, è lunga 340 cm, alta 145 cm e ha una portata di 25 km. Elettrica ma non abilitata per la guida in strada, può raggiungere una velocità massima di 15 km/h. Marazzi ha sottolineato che la vettura non è in vendita, ma spera comunque di riuscire a entrare nel Guinness dei primati.