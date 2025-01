Festival di Sanremo 2025, svelata la scenografia: Carlo Conti ha cambiato architetto

Come vuole la tradizione, il Festival di Sanremo 2025 avrà una nuova scenografia: l’allestimento, mostrato in anteprima, svela un dettaglio.

Il Festival di Sanremo 2025 sta scaldando i motori. Per aumentare il piacere dell’attesa, lo staff della kermesse ha mostrato in anteprima la nuova scenografia. Come sempre, il Teatro Ariston verrà ‘vestito’ di tutto punto, ma in questa edizione ci sarà una novità degna di nota, che probabilmente ha a che fare con il cambio di conduzione.

Festival di Sanremo 2025: svelata la nuova scenografia

Sui canali social ufficiali del Festival di Sanremo è stata mostrata in anteprima la scenografia che farà da sfondo all’edizione 2025 della manifestazione canora. Come vuole la tradizione, l’allestimento del Teatro Ariston viene affidato ad un architetto. Fino all’anno scorso, quando conduttore e direttore artistico della kermesse era Amadeus, era Gaetano Castelli a ‘vestire’ il palco. Adesso che Ama ha lasciato il timone al collega Carlo Conti, è cambiato anche l’allestitore.

Il presentatore di Sanremo 2025 ha scelto l’architetto Riccardo Bocchini che, come fatto da tanti colleghi che l’hanno preceduto, non si è allontanato troppo dalle tonalità del blu. La scenografia viene descritta come una vera e propria “techno hall“, una sorta di salone delle feste che pur essendo super moderno non rinuncia all’eleganza.

Sanremo 2025: il significato della scenografia

All’apparenza, la nuova scenografia del Festival di Sanremo 2025 è molto semplice. L’effetto wow, però, si otterrà proprio quando la kermesse entrerà nel vivo perché l’allestimento è stato progettato per cambiare aspetto a seconda delle canzoni in gara. Questo significa che le luci, i colori e le sculture varieranno in base alle sonorità del brano in esecuzione, fornendo all’osservatore tre dimensioni diverse. Questo sarà possibile anche grazie alla posizione dell’orchestra ai lati del palco.

“Le linee architettoniche andranno ad abbracciare le motorizzazioni tecnologiche con i loro movimenti armonici. Gli apparati video e quello sceno-luminoso, totalmente innovativi, saranno essenzialmente al servizio delle immagini televisive“, ha dichiarato Bocchini. Giochi ottici, sipari, tende che scendono dall’alto, lampadari tecno e la celebre scala: al Festival di Sanremo 2025 non mancherà nulla.