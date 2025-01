Tutti lo usano ma pochi lo conoscono: ecco cos’è l’instagrandstanding e perché è nocivo

Cos’è l’instagrandstanding? Tutti usano questa tecnica sui social, ma pochi, pochissimi, sanno che ha un nome e non è del tutto sana.

Se non avete mai sentito parlare di istagrandstanding è assolutamente normale, ma sappiate che si tratta di una tecnica che molto probabilmente utilizzate quotidianamente senza saperlo. Vediamo cos’è. come funziona e per quale motivo non si tratta di una strategia onesta.

Instagrandstanding: cos’è la tecnica che tutti usano senza saperlo

Il neologismo instagrandstanding è stato coniato per descrivere un atteggiamento particolare che quasi tutti le persone mettono in atto nel mondo virtuale. I social network, nati per agevolare la socialità, sono pian piano diventati delle vetrine, dove gli utenti mostrano ciò che sono e possiedono (anche in termini materiali). La tecnica di cui stiamo parlando non indica la semplice condivisione, ma la creazione di contenuti per attirare l’attenzione di qualcun altro.

In sostanza, quanti fanno instagrandstanding studiano a tavolino il post da condividere con il solo scopo di ottenere un like, un’emoji o, nel migliore dei casi, un bel messaggio. Se, ad esempio, si vuole stuzzicare l’attenzione di un tifoso del Napoli, si potrebbe mettere una foto di Maradona con in sottofondo la canzone Napule è di Pino Daniele. Invece, se è un grande fan di Mahmood si potrebbe postare una frase di un suo brano, oppure se si trova in vacanza a Ibiza si potrebbe rispolverare un vecchio scatto che ritrae la proprietaria dell’account alle Baleari.

Ovviamente, gli esempi sono infiniti, ma la tecnica resta sempre la stessa: condividere qualcosa in modo consapevole non perché piace ma per il semplice fatto che potrebbe attirare l’attenzione di una persona in particolare.

Perché l’instagrandstanding è disonesto e non è sano

Sia chiaro, quasi tutti fanno instagrandstanding e non c’è nulla di male, ma non possiamo evitare di sottolineare un’evidenza: è una tecnica disonesta e non sana. Disonesta perché mostra qualcosa che non è, solo per attirare l’attenzione di un’altra persona. Di conseguenza, non è sana, visto che si sta cercando di nascondere la realtà. Non è meglio conquistare qualcuno per ciò che si è davvero? La rimozione dei filtri da Instagram dovrebbe aiutare a far pace con se stessi, anche con questa strategia che, nella vita reale, è destinata a sciogliersi come neve al sole.