Di Caprio di Fedez e Niky Savage, il significato: “Ma non è Balocco”

Qual è il significato della canzone Di Caprio di Fedez e Niky Savage? Il brano contiene diverse frecciatine a Chiara Ferragni e non solo…

Di Caprio è la nuova canzone che vede collaborare Fedez con il giovane rapper Niky Savage. Il brano, neanche a dirlo, contiene diverse frecciatine a Chiara Ferragni (e non solo), compreso l’affaire del pandoro Balocco. Vediamo il significato e il testo del singolo.

Di Caprio di Fedez e Niky Savage: il significato della canzone

Uscita venerdì 13 settembre 2024, Di Caprio è il brano che vede Fedez collaborare per la prima volta con Niky Savage. La canzone è arrivata in un momento molto particolare della vita di Federico Lucia, che lo vedeva impegnato a discutere il mantenimento dei figli Leone e Vittoria con l’ex moglie Chiara Ferragni. E’ proprio a quest’ultima che si fa riferimento in alcune strofe del singolo.

Ma andiamo con ordine, a gennaio 2025, il brano è tornata in hype date le rivelazioni Fabrizio Corona. L’inedito è, infatti, dedicato ad una ragazza classe 2004 che studia all’Istituto Marangoni e chiede al partner di poter fare la bella vita. Lui, però, non fa altro che ripetere di non essere Leonardo DiCaprio.

“Io non sono DiCaprio

Mi porti da Cracco?

Io non sono DiCaprio“.

La protagonista della canzone pretende di andare in località/locali di lusso, come Capri, magari a bordo di una Maserati, e chiede al partner di essere il suo “papi“.

“Chiavo un culo a panettone, ma non è Balocco (Uah)

Me la sto mangiando tutta come Hannibal Lecter (Uoh)

Non puoi comandare chi c’ha il sangue del blocco (Eheh)

Non parlare male di chi ti tira le orecchie (Muah)“.

Il riferimento a Chiara Ferragni, anche se a cantare queste strofe è Niky Savage, è chiaro. Una barra esagerata, che Fedez avrebbe fatto bene ad evitare per il bene dei figli che ha messo al mondo con l’ex moglie.

“Non ho gli amici di L.A., i miei vanno allo stadio

Ascolti i podcast e non hai mai acceso una radio

Voglio regalarti un’intera cabina armadio“.

Di Caprio di Fedez e Niky Savage parla di una ragazza che sogna la bella vita ed è accecata dal lusso e dal materialismo. Il partner, dal canto suo, sostiene di non poterla accontentare perché non ha le stesse possibilità dell’attore hollywoodiano. Un brano con diverse contraddizioni, che probabilmente è servito al rapper solo per lanciare qualche frecciatina all’ex moglie.

Ecco il video di Di Caprio di Fedez:

Di Caprio: il testo della canzone

All’inizio della storia sei apparsa nelle mie storie

Non mi dire vai anche tu al concerto di Taylor Swift

Davvero sai a memoria ogni sua cazzo di canzone?…

Continua per il testo integrale