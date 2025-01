Significato del nome Ginevra: origini, caratteristiche e onomastico

Ginevra è un nome di origine celtica dal significato profondo: scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulle sue caratteristiche!

Ginevra è un nome ricco di storia e di significati: esploriamo insieme l’origine, le curiosità e l’impatto di questo nome attraverso la società e i tempi!

Significato : spirito bianco, elfo splendente

: spirito bianco, elfo splendente Origine : celtica

: celtica Onomastico : 1 novembre

: 1 novembre Varianti: Guinevere, Gwenyvere (inglese), Guenièvre (francese), Ginebra (spagnolo). Ginewra (polacco), Gaynor (gallese)

Origini e significato del nome Ginevra

Ginevra è un nome femminile di origine celtica che deriva dal termine gallese Gwenhwyfar composto dai termini “gwen” che vuol dire “bianco”, “puro” e “hwyfar ” che vuol dire “spirito”. Il significato di questo nome può quindi essere inteso come “spirito bianco“, oppure, seguenedo la tradizione celtica, come “elfo splendente“.

La diffusione di questo nome risale al Medioevo, epoca in cui divenne popolare grazie alle storie di Re Artù. L’autore Chrétien de Troyesche introdusse infatti nell’opera il celebre personaggio di Guenievre, da cui deriva l’attuale versione italiana del nome.

Onomastico e diffusione del nome Ginevra

Ginevra è un nome adespota che non ha una santa di riferimento. Il suo onomastico andrà quindi celebrato il 1 novembre in occasione della festa di Ognissanti.

Secondo i dati Istat, negli ultimi anni il nome Ginevra sta acquistando sempre maggiore popolarità in Italia. Infatti, se nel nel 1999 vennero chiamate così solo 446 bambine, nel 2020 questo nome è stato scelto dai neogenitori per 3657 neonate. Oggi Ginevra è al quarto posto della classifica dei femmini nomi più diffusi nel nostro Paese.

Caratteristiche e curiosità del nome Ginevra

Ginevra si distingue per il suo fascino ma anche per la sua innata vitalità. La sua natura estroversa e socievole la rende una presenza luminosa in ogni ambiente, attirando l’attenzione e la simpatia di chi la circonda. Nota per la sua loquacità e energia, Ginevra sfoggia un ottimismo contagioso e una gioia di vivere che la rendono irresistibilmente amabile.

In lei, l’equilibrio interiore si mescola a un nervosismo che la spinge lontano dai conflitti, ricercando sempre pace e armonia. Il carattere di Ginevra non si limita alla pura esteriorità: al suo interno, si cela una profonda capacità di persuasione e una natura seducente, alimentate dalla sua costante ricerca della perfezione.

Professioni legate all’estetica, all’arte e alla creatività troverebbero in lei una candidata ideale, grazie alla sua capacità di apprezzare e produrre bellezza. La gastronomia e la cucina, con i loro richiami ai piaceri della vita, rappresentano un altro campo in cui Ginevra potrebbe eccellere, sfruttando il suo amore per le gioie terrene.

Allo stesso tempo, la sua propensione al soccorso e alla cura degli altri potrebbe orientarla verso professioni umanistiche come quella del medico, del giudice o del consulente, in cui poter coniugare il suo desiderio di aiutare con la sua naturale aptitudine alla persuasione e alla seduzione emotiva.

Il colore associato a Ginevra è il blu, simbolo di pace e equilibrio. La pietra portafortuna è invece lo zaffiro, gemma che spinge le persone a perseguire i propri obiettivi senza disperdere energie e concentrazione. Infine, il numero fortunato per chi porta questo nome è il 3, un cifra che richiama l’altruismo, l’energia e la generosità.

Personaggi famosi con il nome Ginevra

Di seguito vi presentiamo una lista di personaggi famosi che si chiamano Ginevra: