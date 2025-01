L’intelligenza artificiale ha fornito la classifica del Festival di Sanremo 2025: ecco il vincitore e tutte le altre posizioni.

Anche se non può prevedere il futuro, l’intelligenza artificiale, se interrogata in un certo modo, può fornire informazioni su eventi che non hanno ancora avuto luogo. E’ il caso del Festival di Sanremo 2025, di cui l’AI ha già fornito la classifica: vediamo chi è il vincitore e come si sono posizionati tutti gli altri cantanti.

Festival di Sanremo 2025: la classifica dell’intelligenza artificiale

Fanpage ha interrogato l’intelligenza artificiale in merito alla classifica finale del Festival di Sanremo 2025. Utilizzando ChatGPT-4o di OpenAI, hanno fornito al chatbot le recensioni dei giornalisti che hanno avuto modo di ascoltare in anteprima i brani in gara all’Ariston. Nello specifico, hanno preso in considerazione i propri giudizi e quelli del Corriere della Sera e di Sky Tg24.

Prima di scoprire il vincitore e le posizioni occupate dagli altri cantanti, una precisazione è d’obbligo. Lo scorso anno, con la stessa metodologia, era stato previsto il trionfo di Angelina Mango con La noia. La nuova classifica rappresenta un oracolo? Assolutamente no, ma è comunque interessante scoprire se l’intelligenza artificiale avrà ragione anche questa volta.

Secondo l’AI, a vincere il Festival di Sanremo 2025 sarà Simone Cristicchi con Quando sarai piccola, seguito da Giorgia con La cura per me e Brunori Sas con L’albero delle noci.

La classifica completa

Di seguito, la classifica completa del Festival di Sanremo 2025 secondo l’intelligenza artificiale: