Da martedì 11 a sabato 15 febbraio al Teatro Ariston c’è il Festival di Sanremo 2025: ecco il regolamento e come si vota.

Martedì 11 febbraio prende il via la 75ª edizione del Festival di Sanremo. Dopo i cinque anni con al timone Amadeus, è Carlo Conti ad aver preso le redini della più importate kermesse musicale italiana. Non è la prima volta che il conduttore toscana presenta il Festival, ha infatti all’attivo già tre edizione. Rispetto all’anno scorso non è cambiato però solamente il conduttore e direttore artistico, è leggermente cambiato anche il regolamento del Festival di Sanremo: vediamo allora quali sono tutte le novità.

Festival di Sanremo 2025: il regolamento

In big in gara al Festival di Sanremo 2025 sono in totale 30 a cui si aggiungano i 4 cantanti della categoria Nuove Proposte.

Carlo Conti, Francesco Gabbani e Maria De Filippi

Nella prima serata, quella di martedì 11 febbraio, si esibiranno tutti e 30 i cantanti big. Al termine della serata verrà stilata la prima classifica con i voti della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Saranno però comunicati solo i nomi degli artisti nelle prime cinque posizioni.

Nella seconda serata, mercoledì 12 febbraio, si esibiranno invece solamente 15 artisti che verranno votati dal pubblico a casa tramite il Televoto e dalla Giuria delle Radio. Inoltre si esibiranno 2 artisti della categoria Nuove Proposte, che verranno votati da tutte le giurie: il pubblico con il Telefoto, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e la Giuria delle Radio. Il più votato tra i due si qualificherà alla finale.

Nella terza serata, giovedì 13, si replicherà quanto avvenuto il giorno precedente: si esibiranno gli altri 15 artisti (sempre votati dal pubblico con il Televoto e dalla Giuria delle Radio) e le altre due Nuove Proposte, con l’eliminazione di una e la qualificazione alla finale dell’altra.

La quarta serata, quella di venerdì 14, sarà quelle delle cover, dove si esibiranno tutti i cantanti in gara. A votare saranno tutte le giurie con un peso però diverso: 34% il Televoto, 33% la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, 33% Giuria delle Radio. Nel corso della serata verrà proclamato il vincitore o la vincitrice della serata delle Cover e si esibiranno anche i due finalisti delle Nuove Proposte: le tre giurie decreteranno il vincitore della categoria.

L’ultima serata, quella di sabato 15 febbraio, sarà quella in cui verrà proclamato il vincitore del Festival di Sanremo 2025: si esibiranno tutti e 30 i cantanti. Poi, attraverso il voto di tutte le giurie verrà stilata la classifica: i primi cinque si esibiranno di nuovo e si aprirà una nuova votazione dal quale uscirà il vincitore o la vincitrice. Il peso dei voti delle tre giurie è il seguente: 34% il Televoto, 33% la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, 33% Giuria delle Radio.