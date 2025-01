Il Conte di Montecristo: ecco le location della serie TV di Rai 1

Ecco quali sono le location di Il Conte di Montecristo, la serie TV in onda su Rai 1 tratta dal celebre romanzo di Alexandre Dumas.

Da lunedì 13 gennaio 2025 su Rai 1 va in onda Il Conte di Montecristo, la serie TV tratta dal celebre omonimo romanzo di Alexandre Dumas che ha per protagonista Edmond Dantes, giovane marinaio vittima di un complotto che lo farà finire in carcere. Dopo essere riuscito a evadere e aver recuperato un tesoro, l’uomo si vendicherà di chi lo ha tradito. La serie TV è composta da 8 episodi che sono trasmessi in 4 puntate: vediamo ora quali sono le location di Il Conte di Montecristo.

Il Conte di Montecristo: le location della serie TV

Le riprese delle varie puntate di Il Conte di Montecristo sono iniziate ad agosto del 2023 e sono terminate a dicembre dello stesso anno. La serie TV è stata girata interamente tra l’Italia, la Francia e Malta.

Residenze Sabaude Torino

Il castello nel quale viene imprigionato il protagonista non è il Castello d’If di Marsiglia, come viene raccontato nel romanzo, ma quello che si vede si tratta di un castello di Malta.

Passando alle location italiane della serie TV, molte si trovano a Torino e nella provincia del capoluogo di regione del Piemonte. Sono state infatti girate delle scene alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, a Palazzo Carignano, a Villa Cimena, al Palazzo dal Pozzo della Cisterna, in Piazza Carlo Alberto, nella Galleria Subalpina, al Parco La Mandria, a Palazzo Reale, al Teatro Carignano, al Castello di Strambino, nel Borgo Cornalese e a Palazzo Civico. Altre scene in Italia sono state girate a Milano.

In Francia è invece la capitale Parigi ad aver ospitato gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori per le riprese della serie TV, che sono state effettuate anche al Palazzo Reale.