Affari Tuoi: tanti colpi di scena, poi arriva la beffa

Il protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda domenica 12 gennaio 2025 è stato Alec, il concorrente dell’Emilia Romagna.

Domenica 12 gennaio 2025 il protagonista della puntata di Affari Tuoi è stato Alec, il concorrente della regione Emilia Romagna che all’interno del programma era stato ribattezzato il “gemello di Stefano De Martino“, per la grande somiglianza fisica con il presentatore campano. La sua è stata una partita ricca di colpi di scena che, purtroppo, non è terminata nel migliore dei modi: alla fine non ha vinto praticamente nulla.

Affari Tuoi: la puntata di domenica 12 gennaio 2025

Alec, che è stato accompagnato in studio dalla madre Elisa, ha iniziato la partita con il pacco numero 7. Alla prima chiamata ha eliminato dal gioco il premio da 20.000 euro, poi quelli da 75 euro, da 10.000 euro, da 200 euro, da 5.000 e da 15.000 euro. Insomma, un inizio di partita positivo, considerato che tutti i premi più importanti a quel punto erano ancora in gioco.

Stefano De Martino

A questo punto il Dottore ha offerto un cambio di pacco che Alec ha accettato scegliendo il numero 3. Poi ha voluto aprire subito il 7 scoprendo che al suo interno c’erano appena 20 euro. Dopo aver eliminato anche i pacchi da 100 e da 500 euro, il dottore ha fatto un’offerta da 50.000 euro che Alec però ha deciso di rifiutare.

Andando avanti con la partita, l’unico premio importante eliminato è stato quello da 75.000 euro, poi una serie di pacchi blu, tanto che il dottore è tornato a offrire 50.000 euro ma ancora una volta la proposta è stata respinta. A quel punto la partita ha però iniziato a prendere una brutta piega e via via hanno iniziato ad andare via i pacchi più importanti.

Arrivato alla fine del gioco, gli unici due premi in palio erano quelli da 1 euro da 50.000 euro. Il dottore ha offerto un cambio pacco che Alec ha rifiutato: peccato, all’interno del suo pacco numero 3 c’era solamente 1 euro.