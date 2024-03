La divisione tra Fedez e Chiara Ferragni si fa sempre più netta. Il rapper vive in una nuova casa ancora spoglia. La reazione dei fan.

Fedez ha mostrato ai suoi follower la sua nuova dimora, che sembra essere diventata il suo rifugio dopo la separazione da Chiara Ferragni. Si tratta di uno spazio accogliente, definito da lui stesso come un “nido“, dove vivrà non solo lui ma anche i suoi figli Leone e Vittoria.

Nonostante la dimora sia ancora spoglia, con solo un grande divano grigio a farla da protagonista nel salotto, è evidente che questa casa non ha nulla a che vedere con il lussuoso attico che i Ferragnez hanno comprato solo da pochi mesi. La nuova residenza, che si estende su una superficie di circa 400 mq, sembra essere più sobria e meno sontuosa rispetto alla precedente.

Fedez: nuova vita da papà single

Fedez non ha chiarito se la nuova casa sia solo in affitto o se l’abbia acquistata del tutto. Infatti, in quest’ultimo caso i fan potrebbero interpretare l’acquisto dell’immobile come un segnale della fine definitiva della relazione con l’imprenditrice digitale.

Fedez

Intanto esperti social come Alessandro Rosica (l’Investigatore Social), hanno dichiarato che Chiara avrebbe cacciato di casa il marito dopo aver scoperto una “scappatella” durata mesi tra il rapper e Paola di Benedetto.

Tuttavia, non ci sono ancora conferme di come siano andate realmente le cose.

Fedez si gode il suo nido da single lontano dalla moglie

Oltre alle foto della nuova casa condivise su Instagram, non è mancato il selfie caratteristico a torso nudo di Fedez.

Di certo il rapper continuerà ad aggiornare i fan sui progressi della sua nuova casa.

Insomma, la nuova dimora di Fedez sembra essere pronta a diventare un nuovo punto di riferimento per lui e i suoi figli, rappresentando un nuovo capitolo nella sua vita da single.