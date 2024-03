Elodie e Andrea Iannone sono più innamorati che mai e lo dimostra lo scatto bollente pubblicato sui social, ma i fan notano un particolare.

Elodie e il fidanzato Andrea Iannone sono travolti dalla passione. Mentre si godono una romantica vacanza, la coppia ha pubblicato alcuni scatti che hanno fatto impazzire i fan. Tra le foto che maggiormente hanno catturato l’attenzione dei follower c’è lo scatto in piscina.

La foto mostra i due fidanzati avvinghiati l’uno all’altra mentre sono completamente nudi. Lo scatto bollente ha infuocato il web, ma i fan più attenti hanno notato un particolare preoccupante. Sotto al post, infatti, sono spuntati tantissimi commenti dei fan preoccupati per la cantante. Ecco che cosa è successo.

Elodie preoccupa i fan: “Ti sei scottata”

Nonostante la foto attiri l’attenzione per la posa sensuale della coppia, alcuni fan hanno notato qualcosa di strano nella pelle della cantante. Infatti, dalla foto appare evidente che Elodie si sia scottata al sole.

Infatti, sotto al post alcuni follower hanno commentato “Ti sei scottata” o ancora “Amo comunque la protezioneeeee solareeeeeeeeeee“.

Ma non mancano i commenti divertenti come: “Il piano ha funzionato, mi sono ingelosito, se vuoi possiamo tornare insieme“.

Elodie festeggia il secondo posto di Andrea Iannone

Elodie e Andrea Iannone non sono solamente innamorati, ma sono anche molti uniti in tutti gli ambiti della loro vita. Infatti, non mancano mai di sostenersi a vicenda. Infatti, solamente poche settimane fa la cantante esultava per il secondo posto di Iannone al Gran Premio di Catalogna.

Per l’occasione aveva pubblicato un dolcissimo post su Instagram in cui scriveva: “Orgogliosa di questo meraviglioso rientro! Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo“.