Si sta preparando a dare alla luce il suo primo figlio Federica Pellegrini e sui social anche qualche curioso dettaglio sul parto…

Il pancione c’è, la voglia di diventare mamma anche. Cosa manca? Proprio nulla dato che Federica Pellegrini ha fatto vedere sui social di aver pure preparato il borsone con il necessario al “primo cambio” della piccola che sta per arrivare. La Divina è pronta al parto e su Instagram ha fatto vedere come stanno procedendo i preparativi in vista del fatidico giorno.

Federica Pellegrini pronta al parto: il dettaglio del borsone

Federica Pellegrini

La Pellegrini sta vivendo l’avvicinamento alla nascita della sua prima figlia in modo molto vivace, anche sui social. La Divina, infatti, non vede l’ora insieme al marito Matteo Giunta di conoscere la piccola e sta pubblicando spesso dei contenuti per i fan.

La bimba dovrebbe nascere tra Natale e Capodanno, ma la campionessa olimpica sembra essere già pronta. Ecco perché è lei stessa a far vedere ai fan come abbia tutto l’occorrente pronto. Su Instagram, l’ex campionessa di nuoto ha fatto vede di avere già il borsone per l’ospedale preparato nei minimi dettagli.

Dentro di esso il “primo cambio” della bambina come sottolineato dalla futura mamma in persona. Curioso anche un dettaglio che si è potuto apprezzare proprio del borsone. Infatti, oltre a tre disegnini, ecco spuntare il nome, o meglio, il nomignolo che i futuri genitori hanno già dato alla bambina: Meringa.

Che possa essere un indizio anche su quello che sarà il vero nome della piccola? Chi lo sa. Sicuramente esattamente come i futuri genitori, anche i fan della coppia non vedono l’ora di conoscere la bambina e di saperne il vero nome.

Di seguito, invece, anche l’ultimo post Instagram condiviso dalla Divina che ha mostrato il pancione ormai cresciuto parecchio dato che la gravidanza è agli sgoccioli: