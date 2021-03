A 3 anni dalla tragica e improvvisa scomparsa di Fabrizio Frizzi in tanti, tra amici e colleghi, lo hanno ricordato via social.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi è stata una una perdita enorme per il mondo dello spettacolo italiano, e sui social – nel terzo anniversario della morte del conduttore, scomparso il 26 marzo 2018 – in tanti hanno espresso il loro affetto e la loro nostalgia nei suoi confronti. Ovviamente tra questi non poteva mancare Antonella Clerici, una delle migliori amiche del conduttore, ma anche Amadeus e tanti altri.

Fabrizio Frizzi: il ricordo a 3 anni dalla scomparsa

A I Soliti Ignoti il conduttore Amadeus ha espresso il suo affetto per Fabrizio Frizzi, a 3 anni dalla sua tragica e improvvisa scomparsa.

Fabrizio Frizzi

Alla presenza di Emanuela Aureli – ex concorrente di Tale e Quale Show – Amadeus ha ricordato la sua esperienza nel programma accanto al celebre collega scomparso: “È stata un’esperienza bellissima durante la quale ho avuto accanto un meraviglioso Fabrizio Frizzi”, ha dichiarato emozionato.

Antonella Clerici, che è stata legata da un profondo e duraturo legame d’amicizia con Fabrizio Frizzi, è tornata ad esprimere via social il suo dolore e la sua nostalgia per il celebre collega, sposato con la sua amica Carlotta Mantovan. “Ancora non mi sembra vero. Sono gia’ passati 3 anni ma tu ci manchi sempre. Ci mancano i tuoi “abbraccioni”, le tue inconfondibili risate, la tua gentilezza, la tua attenzione agli altri” ha scritto la conduttrice nel suo post, e ancora: “Il tuo ricordo mi sprona ad essere una persona migliore”.

Anche la conduttrice Caterina Balivo ha scritto un tweet in ricordo del conduttore.

Straordinario questo ricordo di #FabrizioFrizzi

Ciao Fabri, qui non ti abbiamo mai dimenticato e sarà impossibile farlo. Ci manchi ❤️ https://t.co/qYDRrFux2l @RaiPlay — Caterina Balivo (@caterinabalivo) March 26, 2021

La moglie del conduttore

Carlotta Mantovan ha sempre mantenuto la massima discrezione sulla morte del marito e ha preferito non esprimere il proprio dolore pubblicamente. In questi anni la conduttrice ha trascorso molto del suo tempo insieme alla figlia Stella (nata dall’amore per Frizzi nel 2013). In seguito alla scomparsa del celebre conduttore, Antonella Clerici è stata frequentemente accanto a Carlotta Mantovan, a cui è legata da una profonda amicizia.