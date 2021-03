Chiara Ferragni è stata dimessa dalla clinica Mangiagalli e ha fatto ritorno a casa, dove finalmente il piccolo Leone ha potuto conoscere la sorellina.

In poche ore sono diventati virali sui social i video e le immagini del primo incontro tra il piccolo Leone Lucia Ferragni e la sorella appena nata, Vittoria. Mentre il bambino aveva preparato un disegno da donare alla bambina, Chiara Ferragni e Fedez gli hanno consegnato un peluche “da parte della sorellina”. Il piccolo si è mostrato da subito curioso verso la sua nuova arrivata, e insieme alla mamma e al papà le ha dato il suo primo bacio.

Leone e Vittoria: il primo incontro

Con enorme tenerezza Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato “l’inizio” della loro nuova vita a 4: la piccola Vittoria è finalmente arrivata a casa insieme alla mamma e al papà, impazienti di far conoscere la neonata al fratello maggiore Leone.

Chiara Ferragni

In tanti sui social si sono commossi nel vedere le prime immagini del bambino difronte alla nuova arrivata, con cui per il momento si è mostrato affettuoso e interessato. Il piccolo ha compiuto 3 anni lo scorso 19 marzo, mentre la piccola Vittoria è nata durante la notte del 23 marzo.

Una volta tornati a casa, Chiara Ferragni e Fedez hanno ringraziato pubblicamente il team della clinica Mangiagalli che li ha seguiti durante il parto. La piccola Vittoria è già una vera e propria star sui social, dove il rapper e la moglie hanno pubblicato le prime tenere immagini della bambina.

La nascita e il nome

Come anticipatamente promesso Chiara Ferragni e Fedez hanno svelato il nome della loro seconda figlia solo dopo la sua nascita. I due hanno trascorso 48 ore in clinica, in una stanza privata, prima di poter fare finalmente ritorno a casa. Sui social intanto hanno pubblicato diversi video insieme alla piccola Vittoria, dove si sono mostrati felici e commossi. A causa dell’emergenza sanitaria in corso i due non hanno potuto ricevere visite né in clinica né a casa, e la coppia non ha nascosto di non vedere l’ora di poter finalmente mostrare la piccola Vittoria al fratello Leone.