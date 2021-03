Tommaso Zorzi ha deciso di querelare l’ex coinquilino del GF Vip 5 Fulvio Abbate. L’influencer milanese è una furia e non ammette replica.

Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5, si sta ancora godendo il suo successo, ma ha trovato il tempo per querelare Fulvio Abbate. L’influencer milanese e lo scrittore hanno condiviso la Casa più spiata d’Italia per poche settimane e non sono riusciti a stringere un bel legame. Nonostante tutto, Tommaso non si è mai espresso in modo poco carino nei confronti dell’ex compagno. Al contrario, invece, Fulvio gli ha riservato espressioni davvero infelici. E’ per questo motivo che il ragazzo ha deciso di trascinarlo in tribunale.

Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate

Tommaso Zorzi ha deciso di querelare Fulvio Abbate. L’annuncio arriva dal suo profilo Instagram, dove ha spiegato ai fan di essere stanco delle accuse e minacce che riceve. Nello specifico, l’influencer milanese è sconvolto da quanti scrivono che vorrebbero vederlo morto. Ad alimentare questo odio nei suoi confronti, a suo parere, ci sono commenti poco carini che escono dalla bocca di personaggi in vista. Uno di questi è Abbate, suo ex compagno d’avventura nella Casa più spiata d’Italia. E’ proprio per questo che Tommaso ha scelto di trascinare in tribunale lo scrittore.

“Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo, io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti“, si legge sullo screenshot del messaggio che Zorzi ha mandato ad Abbate.

Gli attacchi di Fulvio Abbate

Dopo la sua uscita dal GF Vip, Fulvio ha parlato più volte di Tommaso e, nella maggior parte dei casi, ha utilizzato espressioni infelici. Una volta lo ha definito un “concorrente principino di Monte Napoleone“; in un’altra occasione lo ha etichettato come “spermatozoo d’oro della migliore Milano Glam“. Come se non bastasse, Abbate ha parlato di Riccanza – programma che ha reso popolare Zorzi – come un “format per sfigati“.

Dulcis in fundo, quando Maria De Filippi è ‘entrata’ al GF Vip per fare una sorpresa all’influencer, Fulvio ha commentato: “Una pastorella di Lourdes commosso con la Madonna, mi è sembrata una scena imbarazzante. Spero si sia imbarazzata anche la De Filippi“. Come reagirà lo scrittore davanti alla querela? Staremo a vedere.