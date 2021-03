Brutta caduta per Gemma Galgani che a Uomini e Donne inciampa sulle scale e si sbuccia entrambe le ginocchia.

Gemma Galgani è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne, il celebre dating show di Maria De Filippi in onda tutti i pomeriggi su Canale 5. Ogni puntata del trono over si apre infatti, da qualche tempo a questa parte, proprio con le vicissitudini sentimentali della bionda dama torinese ma questa volta l’ex compagna di Giorgio Manetti è stata vittima di un brutto incidente che ha spaventato tutti nello studio televisivo, compresa la padrona di casa e che l’ha costretta a rientrare immediatamente nel backstage per ricevere le cure mediche. Ecco nel dettaglio quello che è successo.

Gemma Galgani: una caduta pericolosa a Uomini e Donne

Nella puntata che è andata in onda il 24 marzo del 2021 di Uomini e Donne, abbiamo visto come di consueto in apertura, Gemma Galgani che stava raggiungendo la sedia al centro dello studio per raccontare a tutti della sua frequentazione con il cavaliere Maurizio ma proprio durante il suo ingresso la dama del parterre è inciampata bruscamente sulle scale. La donna si è così ritrovata d’improvviso accasciata al suolo e con entrambe le ginocchia sbucciate.

Maria De Filippi interviene dopo la caduta di Gemma

Dopo la brutta caduta Gemma si è però rialzata da sola e si è accomodata al centro dello studio sostenendo di stare bene ma è stata proprio Maria De Filippi a dover intervenire per far notare alla dama che entrambe le sue ginocchia erano insanguinate. Gemma ha dovuto quindi, abbandonare momentaneamente lo studio televisivo per medicare le ferite nel backstage ma i brutti momenti per lei in realtà non erano ancora terminati.

Una volta medicata e rientrata nello studio di Uomini e Donne, Gemma è infatti venuta a conoscenza di una verità del tutto inaspettata per lei da parte del cavaliere Maurizio con il quale si stava appunto frequentando. L’uomo ha voluto confessarle di non provare alcuna attrazione nei suoi confronti ed ha quindi deciso di abbandonare definitivamente lo studio.