All’Isola dei Famosi 2021 Daniela Martani è scoppiata a piangere per il comportamento di Gilles Rocca nei suoi confronti.

Daniela Martani è scoppiata a piangere in ginocchio in mezzo agli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi a causa del comportamento di Gilles Rocca nei suoi confronti. Secondo la naufraga il vincitore di Ballando con le stelle sarebbe stato eccessivamente aggressivo verso di lei. Gilles Rocca, visibilmente imbarazzato dalle lacrime della Martani, ha replicato in diretta tv: “Dice cose non vere. Dice che faccio parte di un clan, ma non è assolutamente vero”. Per il momento opinionisti e telespettatori sembrano essere dalla sua parte.

Daniela Martani

Daniela Martani in lacrime contro Gilles Rocca

Daniela Martani è approdata all’Isola dei Famosi 2021 tra numerose polemiche per via delle sue posizioni in merito ai vaccini e alla sanità. Durante le sue prime settimane trascorse all’Isola sembra che la naufraga non abbia stretto un buon legame con Gilles Rocca, e addirittura è scoppiata a piangere per i “modi aggressivi” dimostrati – a suo avviso – dall’ex vincitore di Ballando con le Stelle nei suoi confronti.

Difronte al pianto della Martani Gilles Rocca è apparso visibilmente dispiaciuto: “Non posso vedere una donna piangere”, ha affermato, ma a seguire ha continuato a sostenere le sue ragioni e ha persino minacciato di lasciare il programma qualora la Martani non avesse cambiato atteggiamento. “Daniela non fa parlare, non ascolta. Le persone che non ascoltano a me danno fastidio. Io non faccio violenza. Io mi batto contro le violenze e quella che fa lei è violenza, se continua ad attaccarmi vado via”, ha affermato l’attore, che ha subito ricevuto la piena solidarietà da parte dell’opinionista Tommaso Zorzi.

Le polemiche contro l’ex hostess

In molti non hanno gradito il comportamento e alcune affermazioni fatte da Daniela Martani all’Isola dei Famosi 2021. All’annuncio della sua partecipazione al programma tv, Selvaggia Lucarelli e molti altri si erano scagliati contro Mediaset per aver lasciato all’ex hostess spazio e visibilità nel reality show (specie viste le sue posizioni in merito all’emergenza sanitaria e ai vaccini).