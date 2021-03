Paola Caruso è uscita allo scoperto con la sua nuova fiamma: si tratta del pugile salernitano Dario Socci.

Paola Caruso ha finalmente ritrovato la felicità: lei e il pugile Dario Socci stanno insieme. A Nuovo Tv la showgirl ha confessato di aver avuto difficoltà a fidarsi di nuovo dell’amore dopo la sua discussa e controversa rottura da Francesco Caserta, padre di suo figlio Michelino (da cui si è separata mentre era incinta). “Avremmo voluto tenerlo segreto ancora per un po’, invece ci hanno beccato!”, ha dichiarato la showgirl a Nuovo Tv, e ancora: “Non baciavo una persona dall’ottobre 2019 e mi sentivo arrugginita”.

Paola Caruso ha ufficializzato la sua liaison con il pugile Dario Socci. I due sono stati avvistati insieme da Nuovo Tv, e alla fine la showgirl ha ammesso la sua nuova frequentazione: “Dopo due anni, non è stato facile per me aprirmi con un altro uomo, con quello che avevo passato. Dario con me è molto timido ed è di una dolcezza infinita. (…) Finalmente questa volta mi sento protetta e sono felicissima”, ha raccontato.

Nel 2019 Paola Caruso era rimasta scottata dalla fine della sua relazione con Francesco Caserta, che l’aveva lasciata mentre era incinta del suo primo figlio, Michele. L’uomo non avrebbe mai riconosciuto il bambino come figlio suo, e finora Paola Caruso si sarebbe dedicata completamente a crescerlo da sola.

Il primo bacio con il pugile

Ora che la showgirl ha trovato l’amore sembra che la sua vita abbia acquistato un nuovo equilibrio. Lei stessa ha svelato i dettagli del suo primo bacio con Dario Socci, accanto al quale sarebbe più felice che mai: “Lui è stato super spedito. Il primo bacio ce lo siamo dati in auto, sotto casa mia, per salutarci. Un classico”, ha raccontato a Nuovo Tv la showgirl, che avrebbe già fatto conoscere il fidanzato a suo figlio Michele.

